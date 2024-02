Thiago Motta tra Juve e Napoli: “Ecco la panchina che sogna”

Thiago Motta è un profilo che piace sempre più. In Serie A sta emergendo una sorta di preferenza tra Juventus e Napoli che fa discutere

Thiago Motta sta continuando il suo ottimo lavoro alla guida del Bologna. L’italo-brasiliano sembra davvero pronto per il salto di qualità.

I risultati maturati sul campo hanno sorpreso, in poco più di un anno ha cambiato i destini del Bologna. I rossoblù sono diventati una squadra molto più combattiva, inoltre gioca un grande calcio. Giustamente adesso la piazza sogna un piazzamento europeo: l’impressione è che il gruppo possa davvero lottare sino all’ultima giornata per un grande traguardo.

Thiago Motta è stato bravo a far sviluppare un gioco di squadra, ma soprattutto a valorizzare i singoli. Gente come Ferguson e Zirkzee è maturata tanto, Calafiori invece è divenuto a sorpresa un centrale di difesa utile anche in ottica Nazionale. E su di lui sono piombate tutte le big.

Per Motta, la prospettiva di allenare in futuro una big come Juve o Napoli appare meritatissima.

Motta ha deciso, ecco dove allenerà

L’allenatore sarà al centro del prossimo mercato, tanti sono i club che stanno già sondando il terreno. L’ex centrocampista potrebbe restare in Serie A. Secondo il parere del giornalista Nicolò Schira, ci sarebbe una sorta di preferenza da registrare: Thiago Motta punterebbe sulla Juve per il prossimo futuro.

A Napolità, Schira ha spiegato come ci siano stati già dei contatti in passato tra Motta e il club di De Laurentiis, ma ha rifiutato le offerte senza rimpianti: “Il Napoli aveva cercato Motta in estate con convinzione ma ha rifiutato, e prossimamente non cambierà idea per rifondare il club azzurro. Punta ad altro, sta cercando di capire intanto cosa succederà alla Juventus nel prossimo futuro”.

Il passaggio di Thiago Motta alla Juve renderebbe felice quella parte della tifoseria bianconera mai troppo tenera con Max Allegri, che ha ancora un contratto sino al 2025. Un eventuale ribaltone tecnico, consentirebbe a Giuntoli di poter aprire a un nuovo ciclo che si baserebbe ancor più sui giovani. Motta, dal canto suo, punterebbe proprio su qualche fedelissimo come Zirkzee, che potrebbe diventare l’erede designato di Vlahovic al centro dell’attacco.

Non è solo la Juve però a restare nei pensieri di Motta. C’è un’altra big ben osservata dal mister, per lui potrebbe esserci anche un ritorno importante in vista: “Il sogno del tecnico – dichiara Schira – resta il Paris Saint Germain, lì ha giocato tanti anni e tornerebbe volentieri. Mi risulta sia ben stimato dal gruppo qatariota”.