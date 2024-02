“Una grandissima ca**ata”: De Laurentiis, disastro totale

De Laurentiis attaccato in maniera dura dopo la decisione presa: il giornalista non si risparmia sul presidente del Napoli

Il Napoli è tornato a sorridere nell’ultimo turno di campionato battendo 2-1 in rimonta al Maradona il Verona, che per diversi minuti aveva fatto tremare gli azzurri e tutti i tifosi presenti.

Un successo arrivato grazie ai lampi dei singoli e, al di là del fatto che la prestazione non sia stata di alto livello, sono tre punti che danno morale ai partenopei in vista del big match di domenica prossimo contro il Milan.

La situazione, però, resta delicata in casa Napoli e le dichiarazioni di De Laurentiis alla vigilia della sfida contro il club veneto hanno creato nuove polemiche sull’operato della dirigenza azzurra in una stagione davvero disastrosa.

In particolar modo al presidente romano è stata rimproverata la scelta di escludere Zielinski dalla lista UEFA visto che non rinnoverà il suo contratto ed andrà via a fine stagione. Ad attaccare De Laurentiis per questo è stato il giornalista di Kiss Kiss Napoli Walter De Maggio che ci è andato giù duro con il presidente azzurro, non risparmiando critiche feroci.

A fine stagione le strade del Napoli e di Piotr Zielinski si separeranno. Sabato scorso, De Laurentiis ha annunciato in maniera ufficiale la partenza del centrocampista polacco che non ha voluto rinnovare il suo contratto con gli azzurri ed il prossimo anno inizierà la sua avventura con la maglia dell’Inter.

Napoli, caso Zielinski: De Maggio furioso con De Laurentiis

Una scelta che Zielinski ha pagato duramente considerato che il Napoli ha deciso poi di escluderlo dalla lista UEFA, impedendo al centrocampista di poter scendere in campo nel doppio confronto. Esclusione ingiusta secondo il direttore di Kiss Kiss Napoli Walter De Maggio che a Radio Goal non ha risparmiato dure critiche a De Laurentiis: “Secondo me il Napoli non ha fatto una ca**ata, ma una grandissima ca**ata. Perché rinunciare ad un giocatore così importante solo perché in scadenza di contratto?”, ha dichiarato furioso.

Il noto giornalista di fede partenopea ha poi aggiunto che lui non se ne sarebbe mai privato, trovandosi quindi completamente in disaccordo con De Laurentiis. De Maggio ha rivelato pure dei dettagli in merito all’offerta fatta del Napoli per convincere Zielinski a rinnovare il suo contratto, affermando come il club azzurro abbia fatto sapere di aver offerto al polacco un quadriennale e quasi il doppio dell’ingaggio, ovvero 5 milioni di euro.

Il centrocampista polacco, però, ha rifiutato qualsiasi tipo di proposta da parte del Napoli, considerando il suo ciclo all’ombra del Vesuvio ormai concluso ed ora è pronto a firmare per l’Inter ed iniziare così una nuova avventura. Una scelta che ha fatto male ai tifosi del Napoli che si augurano quantomeno che Zielinski possa dimostrarsi un professionista serio per tutta la seconda parte di stagione.