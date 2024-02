Colpo Koopmeiners: si chiude per 60 mln, Juve superata

Koopmeiners è ormai pronto a lasciare l’Atalanta. Una squadra è pronta a mettere sul piatto 60 milioni di euro per convincere la ‘Dea’.

Nonostante la possibilità di giocare la prossima Champions League, l’Atalanta rischia di perdere uno dei suoi benianimi. Koopmeiners, infatti, sembra essere sulla strada dell’addio la prossima estate.

Secondo quanto riferito da fichajes.com, il calciomercato estivo dovrebbe vedere la partenza di Koopmeiners dall’Atalanta per approdare in un’altra squadra per un colpo da 60 milioni di euro. Per il momento non c’è niente di concluso e può ancora succedere di tutto, ma la squadra non ha intenzione di fare un passo indietro e presenterà l’offerta per convincere gli orobici.

Mercato: Koopmeiner cambia squadra, si chiude

L’addio di Koopmeiners in casa Atalanta era già stato ipotizzato in inverno, ma subito dopo si è deciso di non cederlo per raggiungere il quarto posto. Ora, però, la situazione sembra essere completamente diversa e la partenza non si può escludere considerando anche il fatto che stiamo parlando di cifre alte. Per il momento non c’è nessuna accelerazione, ma solo valutazioni in corso. Il quadro, però, potrebbe subire delle variazioni già nei prossimi mesi considerando che ancora ci vuole molto tempo.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Manchester United starebbe pensando a Koopmeiners per rinforzare il centrocampo durante il calciomercato estivo e l’affare potrebbe concludersi per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Naturalmente la strada è lunga e non possiamo escludere una destinazione diversa considerando anche il fatto che Napoli, Juventus e Liverpool non hanno intenzione di alzare bandiera bianca.

Di certo il centrocampista piace da tempo queste squadre e ora il Manchester United sembra pronto ad accelerare per anticipare la concorrenza e regalarlo al tecnico. Le valutazioni sono in corso e le decisioni saranno prese nelle prossime settimane anche in base alla volontà del giocatore.

Calciomercato: Koopmeiners nel mirino dello United

Il Manchester United pensa a Koopmeiners in vista del calciomercato estivo. Si tratta di una qualcosa da tenere in considerazione visto che l’Atalanta molto probabilmente potrebbe cedere il calciatore. Gli inglesi ci pensano e potrebbero regalare al tecnico un vero e proprio colpo da titolo. Ragionamenti in corso e presto la trattativa è destinata ad entrare nel vivo.