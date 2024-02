Chiesa tradisce la Juve: trasferimento choc in Serie A

Novità in arrivo riguardo al futuro dell’attaccante bianconero. Possibile addio alla Juventus, ma non andrà in Premier League.

Otto giorni che hanno ribaltato tutto. Un solo punto conquistato nelle ultime due giornate. Il pareggio interno contro un avversario in piena lotta per non retrocedere, l’Empoli, ed una sconfitta contro la prima in classica, l’Inter. Dopodiché il diluvio.

Critiche cadute a pioggia sui protagonisti, in negativo, della gara di domenica. A partire, ovviamente, da Massimiliano Allegri. Nelle ultime due gare di campionato sembra quasi che il tecnico viareggino si sia giocato i bonus conquistati con fatica nei mesi precedenti.

Addetti ai lavori, critici e tifosi si sono nuovamente accaniti contro il tecnico reo, a loro dire, di una serie illimitata di errori che ha, di fatto, compromesso, forse definitivamente, la possibilità reale per la Juventus di competere con l’Inter per la corsa al titolo.

Formazioni iniziali sbagliate, cambi errati, cronica mancanza di coraggio. Questo il mini-compendio delle accuse rivolte ad Allegri. Una gestione che, alla lunga, potrebbe provocare anche qualche grave conseguenza. Una porta il nome di Federico Chiesa.

Chiesa tradisce la Juve

L’attaccante bianconero sta vivendo un’altra stagione che ha gli stessi colori della sua maglia. Quasi sempre decisivo quando è in campo, il problema di Chiesa è che in campo non ci va con la necessaria continuità, a causa di altrettanti continui problemi di natura fisica.

L’attaccante di Genova ha il contratto che scadrà il 30 giugno 2025. Il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, vorrebbe intavolare una trattativa che porti ad un prolungamento del contratto, anche di un solo anno, per scongiurare di perderlo poi nel 2025 senza intascare nulla.

L’emittente Telelombardia, ha iniziato a tracciare le linee guida del nuovo Milan. Un Milan che, secondo voci sempre più insistenti, avrà in panchina Antonio Conte. Un nome importante ma non propriamente per tutti, dal momento che non è certo un tecnico aziendalista.

A conferma di ciò pare abbia già presentato ai dirigenti rossoneri la sua lista della spesa. Diversi nomi importanti e tra questi vi è anche quello di Federico Chiesa. Impossibile, possibile, probabile? L’attaccante azzurro costa, e parecchio…

Anche nel caso, infatti, di mancato rinnovo con la Juventus la società bianconera non lo lascerebbe partire per meno di 50 milioni di euro. Cifra a cui occorre poi aggiungere l’ingaggio. Ad oggi Chiesa guadagna 5 milioni di euro netti ma punta, con la Juventus o con altro club, a toccare quota 7-8 milioni annui.

L’unica certezza è che la vicenda Federico Chiesa animerà i prossimi mesi e, forse, anche la prossima estate.