Dal Napoli alla Juventus: mega scippo in Serie A

La sessione invernale del calciomercato si è appena conclusa, ma sono già iniziate le manovre in vista dell’estate

Il Napoli si immaginava una stagione diversa dopo l’apoteosi tricolore del maggio scorso. Perché lo scudetto lo si può vincere in infinite maniere, e la squadra di Spalletti lo ha fatto in quella migliore.

La più bella ed esaltante. Giocando un calcio gradevolissimo da seguire e che, per i tifosi napoletani, è stato ancora più bello da ammirare poiché non era soltanto esteticamente pregevole ma anche terribilmente concreto. Il Napoli di Spalletti ha ‘asfaltato’ campionato ed ambizioni delle altri grandi del campionato.

Per questo, dopo tutto quanto accaduto soltanto pochi mesi prima, la stagione in corso sembra un incubo infinito. 22 punti di distacco dalla capolista Inter dopo 22 turni di campionato, entrambe le formazioni devono recuperare la gara rimandata per via della Supercoppa italiana, suonano quasi come un’offesa. Uno sfregio.

L’addio di Spalletti è stato devastante ma non tutto può essere spiegato con l’addio del tecnico di Certaldo. L’addio di Giuntoli, sottovalutato a più riprese dal presidente De Laurentiis, è stata un’altra perdita che ha contribuito a rompere una magica armonia che aveva creato un capolavoro sportivo. Senza Maradona.

Il Napoli insegue un posto in Champions League, il resto lo si vedrà poi, a cominciare dalla scelta del nuovo tecnico, che prenderà il posto del traghettatore Walter Mazzarri.

Al di là di quella che poi sarà la scelta del nuovo tecnico, la società partenopea si sta muovendo alla ricerca di elementi che possano migliorare qualitativamente la rosa in vista della prossima stagione. Un nome che piace molto alla società del presidente De Laurentiis lo ha rivelato l’esperto di mercato Ekrem Konur.

Dal Napoli alla Juventus, Calafiori nel mirino

Sul suo profilo X, ha pubblicato un post che recita: “Riccardo Calafiori, 21enne difensore italiano del Bologna, è un’opzione per Juventus, Milan e Napoli“. Pertanto, però, non vi è soltanto la società partenopea sulle tracce di uno dei profili più interessanti del nostro campionato.

Romano, prodotto del vivaio giallorosso, Calafiori sta vivendo la stagione della piena consacrazione guidato da uno dei migliori tecnici della nostra Serie A, Thiago Motta.

Difensore centrale mancino che può agire anche sulla fascia, Calafiori sarà un nome sul quale vi sarà battaglia durante la prossima estate. Anche tra De Laurentiis e Giuntoli. Ed intanto suo valore sale…