Ha minacciato l’addio: c’è il Napoli nel suo futuro

C’è una nuova pista per la panchina azzurra. Il Napoli potrebbe virare su un allenatore che da tempo sta facendo bene in Serie A

Il Napoli è alla ricerca del nuovo allenatore con il quale far partire un nuovo ciclo. È certo che Walter Mazzarri non rimarrà sulla panchina del club azzurro, con il tecnico di San Vincenzo che ha accettato di dare una mano ad Aurelio De Laurentiis facendo da traghettatore.

Dopo questa scialba stagione di transizione il Napoli campione d’Italia è chiamato a ripartire con un progetto che possa garantire ancora una volta il tricolore. Per fare ciò però c’è bisogno di nomi in grado di rappresentare una solida base per il futuro.

La cosa vale non solo per i calciatori che andranno in campo quanto anche per l’allenatore stesso. De Laurentiis ha commesso degli errori dei quali si è assunto la piena responsabilità. La scelta su chi affidare la panchina del Napoli andrà ponderata con attenzione.

Rudi Garcia invece, occorre precisarlo, non rappresentava il piano A ed era stato ingaggiato solo a seguito di alcuni rifiuti incassati dal presidente azzurro. Purtroppo è andata male ma occorre fare tesoro degli sbagli compiuti. Adesso salta fuori un nome nuovo ed anche suggestivo.

De Laurentiis aveva fatto la corte a Thiago Motta in estate. L’ex centrocampista della Nazionale però alla fine ha deciso di restare al Bologna, che sta tenendo in zona Champions League. L’italo-brasiliano, a quanto pare, non era sicuro di alcuni aspetti come ad esempio la figura del direttore sportivo.

Adesso è saltata fuori la possibile candidatura di Ivan Juric del Torino, che dal 2021 guida i granata dopo avere fatto bene per i precedenti due anni al Verona. Juric, 48 anni, è presente stabilmente in Italia sin dal 2001 all’epoca in cui calcava i campi di gioco. Dal 2010 invece allena, e ha avuto come mentore Gian Piero Gasperini.

Juric per la panchina del Napoli

Al Torino ha dovuto fare di necessità virtù, riuscendo comunque a cavarsela molto bene ogni anno. Tante volte non sono mancate delle diversità di vedute con il suo presidente attuale, Urbano Caino, con anche degli scontri verbali e dei messaggi evidenti di disappunto.

Il tecnico croato vorrebbe un salto di qualità che il Toro però manca sistematicamente di compiere. Per questo motivo allora Juric potrebbe accettare una possibile chiamata del Napoli o addirittura proporsi a De Laurentiis, anche forzando la mano con il suo attuale club. Sapere che la panchina azzurra sarà libera potrebbe favorire uno di questi due ipotetici scenari.

Poi ci sono anche altri nomi che potrebbero fare al caso dei campioni d’Italia: Vincenzo Italiano della Fiorentina, il solito Thiago Motta del Bologna, il sogno Antonio Conte, magari il redivivo Igor Tudor, Francesco Farioli del Nizza, Raffaele Palladino del Monza e persino Gian Piero Gasperini dell’Atalanta.