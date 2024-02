Inter, rinforzo bianconero: è sfida al Napoli

L’Inter prepara un grandissimo colpo in vista dell’estate: bianconeri scippati, duello col Napoli per l’ambito gioiello

Nelle cronache delle ultime settimane Inter e Napoli sono state al centro dell’attenzione essenzialmente per un nome: Piotr Zielinski. Il nazionale polacco è in scadenza il 30 giugno 2024 con il club campione d’Italia in carica che, nonostante i continui sforzi, non è riuscito a strappare il rinnovo all’entourage del centrocampista.

Zielinski andrà via e vestirà la maglia dell’Inter: i nerazzurri, con Marotta in prima fila, si sono mossi con grande astuzia e tempismo tra le linee per assicurarsi a parametro zero le prestazioni dell’ex Empoli. Un duello di mercato palesemente vinto dalla ‘Beneamata’: e adesso Marotta è pronto a firmare un clamoroso bis, su uno dei nomi che i partenopei seguono da mesi.

Pare quasi scontato parlare di attacco per Napoli ed Inter, visto che entrambe rischiano di cambiare molto da giugno. Gli azzurri sono pronti a salutare Victor Osimhen, che con le sue recenti dichiarazioni ha di fatto confermato implicitamente un cambiamento molto importante alla fine della stagione.

E con De Laurentiis pronto a fare cassa per l’ex Lille, ci sarà anche da pensare ai potenziali acquisti che nei mesi estivi varcheranno le soglie del Konami Training Center. Sulla sponda nerazzurra del Naviglio, invece, c’è da dire come calciatori del livello di Marcus Thuram e Lautaro Martinez rappresentino una certezza di enorme qualità per le prossime stagioni.

Colpo dai bianconeri: Marotta beffa il Napoli

Ciò che all’apparenza manca, è un profilo di grande prospettiva pronto a mettersi in luce magari a partita in corso. Su questo identikit, Napoli ed Inter hanno cerchiato in rosso un nome. Secondo quanto viene riferito su ‘X’ da Ekrem Konur, noto giornalista turco particolarmente informato sulle vicende di mercato internazionale, il gioiello dell’Atletico Mineiro Paulinho sarebbe in cima alla lista di diversi grandi società.

West Ham, Crystal Palace ma anche Inter, Napoli, Sporting CP e Benfica. Una vera e propria bagarre per il gioiellino dei bianconeri, classe 2000 schierabile sia sugli esterni che all’occorrenza come punta centrale. Arrivato a titolo gratuito la scorsa estate dal Bayer Leverkusen, adesso l’ipotesi di un ritorno in Europa dopo un solo anno pare assai probabile per il gioiello brasiliano perno fisso nell’attacco dell’Atletico Mineiro.

Marotta ci sta pensando fortemente ed il Napoli, a questo punto, rischia di rimanere indietro: lo sprint nerazzurro può abbattere ogni tipo di concorrenza. Per Paulinho, che compirà 24 anni il prossimo 15 luglio, fino ad ora 3 presenze da titolare con il club brasiliano con 270′ in campo.