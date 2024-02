Napoli, colpo a centrocampo: arriva a giugno

De Laurentiis inarrestabile, colpo a centrocampo: arriva a giugno. Ecco, di seguito, chi è il prossimo rinforzo del Napoli

A prescindere da come andrà a finire la stagione in corso, nel prossimo calciomercato estivo il Napoli avrà un grande lavoro da fare. Tante le situazioni, per così dire, in sospeso.

A parte l’affare Nehuen Perez, saltato sul gong finale della finestra invernale di mercato e il cui discorso potrebbe essere ripreso, stando all’attuale stato delle cose, proprio la prossima estate, l’esclusione dalla lista Champions di Piotr Zielinski certifica ciò che era nell’aria da tempo: il polacco è ormai un separato in casa.

Non una bella situazione, per l’ex Empoli e per lo stesso Mazzarri. Come diceva Giulio Andreotti, ‘a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca’. E così in casa Napoli serpeggia il dubbio che il polacco possa tirare indietro la gamba per non rischiare un infortunio che potrebbe mettere a rischio il suo matrimonio con i nerazzurri.

Dunque, il Napoli ha la necessità di sostituire il partente Zielinski e, come fanno le grandi squadre, si è mosso con largo anticipo piazzando adesso il colpo che verrà formalizzato a giugno.

Continua la rincorsa degli azzurri a un posto nella prossima edizione della Champions League: gli uomini di Mazzarri hanno battuto in rimonta, al ‘Maradona’, il Verona ritrovando uno degli straordinari protagonisti della passata stagione, quel Kvaratskhelia che un po’ appannato negli ultimi tempi è ridiventato Kvaravaggio pennellando la conclusione dal limite che ha mandato al tappeto il Verona.

Il match contro gli scaligeri non solo ha restituito ai tifosi azzurri il fenomenale georgiano ma ha anche permesso loro di fare la conoscenza del prossimo rinforzo di centrocampo del Napoli.

Infatti, Michael Folorunsho, in prestito dal Napoli ai gialloblù veneti, a giugno dovrebbe fare ritorno alla base per rimanerci e non per andare via in prestito così come da quando è stato acquistato, nel 2019, per 1 milione di euro.

Napoli, a giugno il rientro alla base di Folorunsho

L’ex Lazio proprio nel match contro gli azzurri ha favorevolmente impressionato De Laurentiis che, pertanto, si sarebbe convinto a riportarlo a Castel Volturno. Tecnico, rapido e dal fisico imponente, Folorunsho dà il meglio di sé a centrocampo, risultando utile anche in fase difensiva, ma all’occorrenza, grazie alla confidenza con il gol, può essere schierato come trequartista.

D’altra parte, duttile, giovane e a costo zero, Folorunsho ha tutte quelle caratteristiche che più di ogni altra stuzzicano l’interesse del patron azzurro che, come detto, si sarebbe convinto a concedere all’ex Bari la possibilità di giocarsi le sue carte con la maglia del Napoli.