Napoli, scelto il nuovo bomber: arriva dalla Turchia, beffata la Juve

Il Napoli è al lavoro per programmare la prossima stagione ed in tal senso arrivano notizie importanti. Per il futuro del reparto avanzato i bianconeri sono pronti a prendere il nuovo bomber. Arriva direttamente dalla Turchia e sa tanto di beffa per la Juventus, che si muoveva da tempo per lui.

Gli azzurri, come è noto, a gennaio hanno dato inizio ad una sorta di rivoluzione che poi continuerà nella prossima estate. E che partirà in maniera del tutto inevitabile dalla panchina, dal momento che dovrà essere scelto il nuovo allenatore. E’ scontata, però, a meno di sorprese anche la partenza di Victor Osimhen, conteso dai club di Premier League e dal Paris Saint Germain. Gli azzurri ne sono consapevoli e per questo si stanno guardando attorno. Nel mirino ora c’è un nuovo bomber che arriva direttamente dalla Turchia e che piace da tempo anche alla Juventus ed in particolar modo a Cristiano Giuntoli.

Gli azzurri sul bomber: arriva dalla Turchia

Sono tanti i profili sui quali gli azzurri si stanno muovendo. Sia per quel che concerne il mercato dei calciatori che per quello degli allenatori. Sarà fondamentale, però, anche puntellare il reparto avanzato, ancor di più se, come pare, Victor Osimhen è arrivato al capolinea della sua avventura.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Ekrem Konur, esperto di mercato turco, il Napoli si è inserito prepotentemente nella lotta per Semih Kilicsoy, talentuoso attaccante del Besiktas. Nato punta centrale, all’occorrenza sa agire anche sulle fasce dal momento che è veloce e tecnico. Impressiona, però, soprattutto per il suo killer instinct.

Napoli, occhi su Kilicsoy: beffata la Juve?

Nonostante la giovane età ed il poco spazio fino a questo momento avuto, Semih Kilicsoy ha già impressionato tutti. Con la maglia del Besiktas, in SuperLig, ha messo a segno 7 gol in 11 partite, con la media di una rete ogni 93 minuti. Come se non bastasse, ha già segnato anche nelle gare di qualificazione alla Champions League. Classe 2005, a 18 anni è già considerato uno dei migliori talenti della sua generazione. Oltre al Napoli, in vantaggio sulla Juve, su di lui ci sono anche il Borussia Dortmund, lo Sporting Lisbona, il Tottenham, il Benfica e l’Arsenal. Insomma, probabile che questa estate possa scatenarsi un’asta per lui.