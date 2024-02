Napoli, non c’è pace: bufera De Laurentiis

In casa Napoli non sembra esserci pace in questa stagione: nuova bufera che riguarda Aurelio De Laurentiis, ecco cosa è successo di recente

Non si può dire che questa sia una stagione fortunata per il Napoli. Non sembra esserci pace per Aurelio De Laurentiis e il club azzurro. Quanto successo nei giorni scorsi ha scatenato il parere contrario di alcuni addetti ai lavori che si sono letteralmente scagliati contro il patron partenopeo.

Sabato scorso il numero uno azzurro si è presentato in sala stampa prima di Walter Mazzarri prendendo parte alla conferenza stampa in modo anomalo. Le sue parole sono state criticate da molti, secondo i quali il presidente ha accampato scuse su tutto ciò che ha sbagliato il Napoli (a partire dallo stesso De Laurentiis) in questa stagione. Quello che più ha fatto imbestialire alcuni, però, è una risposta che ADL avrebbe dato ad un giornalista in sala stampa. La cosa non è passata inosservata e non è piaciuta a nessuno.

Non c’è pace in casa Napoli: bufera su De Laurentiis

Ne ha parlato il giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini a Canale 8, attaccando senza mezzi termini il presidentissimo del Napoli. Il motivo? Aver risposto “non sono ca**i tuoi” alla domanda di un giornalista che gli chiedeva delucidazioni sul modulo utilizzato da Mazzarri.

Il noto collega ci è andato giù pesante: “Il giornalista a mio modesto parere ha fatto la domanda della settimana. E si vede rispondere così? Ma dove siamo?”, poi arriva una serie di domande laconiche che Bucciantini fa. “Perché una persona che sta facendo in maniera educata il suo lavoro deve vedersi aggredito in malo modo dal padrone della sala? Perché deve essere risposto in maniera così volgare?”. Il giornalista ci va giù pesante: “Ascoltarlo è stato insopportabile!”. Per poi suggerire ADL ad avere maggior civiltà.

Di sicuro con questo episodio, il patron azzurro non ha fatto una grande figura. Qualcosa dal punto di vista della comunicazione De Laurentiis deve migliorarlo, è noto da sempre che non è il suo punto di forza. In una città come Napoli dovrebbe essere la base cercare di avere un buon rapporto con tifosi e stampa ma a quanto pare il numero uno partenopeo non bada a queste cose. La denuncia fatta da Bucciantini è sicuramente un brutto episodio per ADL che non aiuta a stemperare polemiche e tensioni in una stagione molto disastrata per il Napoli.