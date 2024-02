Napoli sotto attacco: vogliono Kvaratskhelia

Il Napoli rischia di perdere Kvaratskhelia: l’esterno piace a diversi club europei, ecco le ultime notizie sul futuro del georgiano

Il 2-1sul Verona è stato un successo importantissimo per il Napoli, perché arrivato in rimonta e permette agli azzurri di restare in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Tra i protagonisti principali del match dobbiamo menzionare, per forza di cose, Kvaratskhelia. Fin dal primo minuto, il georgiano è stato una vera e propria spina nel fianco della difesa avversaria.

Nel corso del primo tempo si è reso protagonista di un episodio che avrebbe potuto mandare il Napoli dal dischetto, ma la qualità dell’attaccante si è vista, soprattutto, dopo il pareggio di Ngonge.

Kvaratskhelia si è preso sulle spalle la squadra realizzando un gol meraviglioso: la sua rete ha permesso ai padroni di casa di ribaltare la partita e prendersi tre punti pesantissimi.

Il classe 2001 è stato uno dei giocatori più importanti nella vittoria dello scudetto e anche questa stagione può fornire un contributo determinante nella corsa a quarto posto. Il problema per il Napoli e i tifosi partenopei riguarda la prossima sessione estiva di calciomercato, dove la società rischia di perdere l’esterno georgiano, ambito da diversi top club europei.

Stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, sono cinque i club europei ad aver messo gli occhi sull’esterno offensivo: parliamo di Arsenal, Liverpool, Chelsea, Real Madrid e PSG. Si tratta di squadre che, dal punto di vista economico, possono offrire al Napoli una cifra molto importante e allo stesso tempo garantire un contratto piuttosto ricco al giocatore.

Calciomercato, Kvaratskhelia può dire addio al Napoli: De Laurentis vuole almeno 100 milioni

Al momento si tratta di una semplice indiscrezione di mercato, ma non è escluso che, al termine della stagione, possa esserci una vera e propria asta per Kvaratskhelia. Questa situazione preoccupa i tifosi partenopei costretti, nella prossima sessione estiva di mercato, a dover dire addio ad Osimhen. La speranza è quella di non dover salutare un altro elemento fondamentale all’interno della rosa partenopea.

Sembra difficile ipotizzare, in una finestra di calciomercato, la cessione dei due protagonisti principali dello scudetto, tuttavia bisogna anche sottolineare come sia complicato rifiutare determinante offerte. Per Kvara, De Laurentiis potrebbe chiedere almeno 100/120 milioni di euro, cifre alla portata dei suddetti club europei. Staremo a vedere.