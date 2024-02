Osimhen più Kvara, ancora insieme: affare da duecento milioni

Osimhen più Kvaratskhelia per un affare da 200 milioni di euro? Ecco cosa è stato detto nella diretta Twitch di Tv Play

Victor Osimhen sta suscitando qualche preoccupazione al Napoli per le notizie che stanno arrivando dalla Coppa d’Africa in cui è impegnato con la Nigeria, ma anche per le indiscrezioni di mercato che stanno circolando. Stavolta, nelle dichiarazioni rilasciate, è stato coinvolto anche Kvicha Kvaratskhelia.

Osimhen è stato appunto convocato dalla Nigeria ed è impegnato in Coppa d’Africa, anche se le sue condizioni ora come ora preoccupano. Come riferito da ‘ANSA’, infatti, l’attaccante non è partito fin da subito con la Nigeria per affrontare il Sudafrica in semifinale problema addominale. Superati i problemi addominali, ha poi raggiunto i compagni in serata.

Oltre i discorsi legati allo stato fisico, il nome dell’attaccante è tornato sotto le luci della ribalta per un altro motivo. Quello legato alle numerose indiscrezioni di mercato. Il PSG avrebbe infatti messo proprio il suo nome nel mirino per il post-Mbappé.

Sul francese c’è il forte interesse del Real Madrid, nel quale dovrebbe approdare a giugno a parametro zero. Mentre il nigeriano, pur avendo rinnovato con il Napoli, sarebbe il principale candidato a prendere il suo posto a Parigi. L’ultimo discorso fatto sull’argomento tira però in ballo anche Kvaratskhelia.

Intervenuto a ‘TvPlay’, Emanuele Gamba de ‘La Repubblica’ ha dichiarato quanto segie: “Per Mbappé via dal PSG, nonostante le notizie che stanno arrivando negli ultimi giorni, aspettiamo ancora l’evolversi della situazione. Per il suo eventuale sostituto io dico che Leao non ha il target giusto”.

Affermazione questa spiegata dall’età del portoghese: “Perché a 24 anni non sei più giovanissimo. Quindi spendere tanto per un giocatore che ancora non si è capito quando vale non credo sia l’idea del PSG”. Ed è proprio da qui che il giornalista parla dell’eventuale accoppiata Osimhen-Kvaratskhelia anche a Parigi.

Osimhen-Kvaratskhelia insieme al Psg? Mega affare da 200 milioni, no a Leao

A ‘TvPlay’, il collega Gamba ha infatti aggiunto: “Al Psg, per esempio, ci vedo bene un Kvaratskhelia, un giocatore di questo genere, ma anche Osimhen perché è un valore sicuro“.

Parliamo di due giocatori da cui il Napoli potrebbe incassare una cifra astronomica, qualcosa come 200 milioni di euro. In questi anni, del resto, il Paris Saint-Germain presieduto da Nasser Al-Khelaifi ha già dimostrato di non aver paura di investire sul mercato somme allucinante. Staremo a vedere.