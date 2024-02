Osimhen scalza Leao: è lui il nuovo centravanti

Victor Osimhen è in pole position per diventare il futuro leader di un top club, ha scalzato dal gradimento il milanista Rafael Leao

Osimhen sarà l’uomo su cui costruire intorno un nuovo progetto tecnico. L’attaccante nigeriano è destinato a una big nell’estate 2024.

La partenza di Osimhen da Napoli è stata confermata anche dal presidente Aurelio De Laurentiis. Nonostante il rinnovo contrattuale fino al 2026 siglato nelle scorse settimane, le strade tra il centravanti africano e il club azzurro si separeranno.

Il Napoli farà la cessione più alta di sempre, il prezzo di Osimhen si attesta intorno ai 120-130 milioni di euro come da clausola. C’è già un top club pronto a spingersi sino a questa cifra per averlo a titolo definitivo.

L’attaccante è il preferito, in una personale staffetta in Serie A, al collega Rafael Leao. Osimhen sarà pronto per raccogliere il testimone di un grande big del calcio europeo.

Osimhen lascia la Serie A, dove giocherà

Dopo il rientro dagli impegni in Coppa d’Africa, Osimhen giocherà l’ultima parte di questa stagione in Serie A e poi farà le valigie. C’è una meta abbastanza ambita, un top club lo ha scelto per aprire un nuovo ciclo coi suoi gol. Victor Osimhen al Psg: sarà l’erede di Kylian Mbappe, destinato a vestire la maglia del Real Madrid.

Si parla di attaccanti con forte cifre economiche in discussione, partendo proprio dall’addio a costo zero di Mbappè verso la Spagna. Il Psg risparmierà annualmente qualcosa come 70 milioni di euro lordi dall’ingaggio del francese e reinvestirà la cifra, nel corso dei prossimi anni, proprio su Osimhen.

Il costo del cartellino sui 130 milioni e l’ipotesi di un quadriennale da 10 mln annui per l’attaccante spingeranno così il Psg al colpo. La dirigenza effettuerà questo investimento importante da ammortizzare per il bilancio dei parigini in due stagioni e mezza. Il centravanti nigeriano sarà poi aiutato nell’inserimento in Francia dai vari Donnarumma, Skriniar e Fabian Ruiz che hanno trascorsi importanti in Serie A.

Osimhen è preferito a Leao dal Psg per la maggiore concretezza. Il nigeriano, in questa stagione, pur frenato nei numeri da qualche infortunio e dalla Coppa d’Africa, ha segnato 7 gol in 13 gare in Serie A. Dati ben diversi rispetto a quelli mostrati dal portoghese, che ha realizzato solamente 3 reti in venti partite con il Milan. Leao ha poi una clausola superiore, cioè di 175 milioni.