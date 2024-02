Tradisce il Napoli e va all’Inter: dopo Zielinski tocca a lui

Il Napoli rischia di subire un altro tradimento dopo quello di Zielinski. Pronta la firma con l’Inter per il giocatore

La stagione del Napoli non la possiamo certo definire positiva: i partenopei non sono mai stati in corsa per lo scudetto, hanno subito una pesante eliminazione in Coppa Italia e sono stati sconfitti nella finale di Supercoppa. A questo bisogna aggiungere la decisione, da parte della società, di esonerare Garcia e richiamare, a distanza di diversi anni, Mazzarri.

Gli obiettivi della squadra, dopo un mercato di gennaio che ha visto diverse operazioni sia in entrata sia in uscita, sono il quarto posto e cercare di fare il meglio possibile in Champions nonostante il doppio confronto con il Barcellona non sia semplicissimo da superare. A proposito di mercato, i partenopei rischiano una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva.

Sappiamo dell’addio di Osimhen (confermato dallo stesso presidente partenopeo) ma, oltre al centravanti, anche Zielinski lascerà il Napoli: dopo otto anni e uno scudetto, per il polacco è arrivato il momento dei saluti. Contratto in scadenza il prossimo trenta giugno, si trasferirà all’Inter a parametro zero andando a rinforzare il centrocampo a disposizione di Inzaghi. Un doppio addio non semplice da digerire ma la società partenopea rischia di perdere un altro giocatore nel corso della prossima estate.

Napoli, non solo Zielinski: anche Raspadori va all’Inter

Il rischio, per il Napoli, è quello di veder andare via anche Raspadori: l’attaccante, tempo fa, aveva ammesso di tifare Inter da bambino mentre il fratello sosteneva il Milan. Un piccolo indizio che potrebbe essere determinante nel futuro del centravanti: il classe 2000, ultimamente, sta giocando decisamente poco e sembra aver perso posizioni nelle gerarchie offensive di Mazzarri.

La società, nell’ultimo mercato invernale, ha acquistato Ngonge subito decisivo contro il Verona: l’arrivo del ventitreenne potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio di Raspadori e proprio per questo non è da escludere un suo addio nel prossimo mercato estivo. Il centravanti si inserirebbe perfettamente nel 3-5-2 di Inzaghi: tatticamente parlando avrebbe la possibilità di giocare sia da prima punta sia alle spalle dell’attaccante.

Lato Napoli la cessione di Osimhen potrebbe aprire maggiori spazi per Raspadori. Il futuro del centravanti resta in bilico anche se, bisogna sottolinearlo, al momento si tratta di una semplice indiscrezione di mercato. Solo al termine della stagione scopriremo il futuro dell’attaccante azzurro.