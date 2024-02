Ultim’ora sconvolgente in Formula 1, Verstappen è disperato

Una notizia improvvisa e che ha sconvolto totalmente Verstappen, che si ritrova destabilizzato. Ecco tutti i dettagli

Una novità clamorosa e sconvolgente in casa Red Bull. La scuderia che ha dominato la Formula 1 negli ultimi due campionati, è adesso improvvisamente finita nella bufera a causa di alcune situazioni extra pista. Il tutto proprio a poco dall’inizio del Mondiale del 2024. Una situazione che ha ovviamente sconvolto Max Verstappen, primo pilota e campione del mondo.

Il caso in questione è emerso nelle ultime settimane, ma è stato reso pubblico solamente nove giorni prima della presentazione della RB20, l’auto che dovrà gareggiare per la stagione che sta per iniziare. Ovviamente questa notizia così importante, impattante e sconvolgente potrebbe avere conseguenze pesanti sul futuro della scuderia e anche dei piloti.

Stiamo parlando del “caso Christian Horner”, ovvero le accuse di “comportamenti inappropriati” nei confronti di una dipendente della RedBull. Horner, ovvero il team principal della RedBull, ha dovuto affrontare un procedimento interno. Una situazione che ha sollevato una serie di domande sul destino non solo di Horner, ma anche dell’ingegnere capo Adrian Newey, entrambi figure fondamentali per la scuderia.

Verstappen lasciato solo, il futuro di Horner e Newey

Sia Horner che Newey sono state due figure fondamentali per la carriera di Verstappen, che ora si potrebbe ritrovare senza entrambi. Secondo alcune fonti, infatti, nei contratti di Horner e Newey ci sarebbe una clausola che permetterebbe loro di liberarsi immediatamente nel caso uno dei due dovesse lasciare la squadra. Se fosse vero, significherebbe che se Horner venisse realmente licenziato o si dovesse dimettere a seguito dell’indagine interna, Newey potrebbe lasciare la Red Bull a sua volta. La decisione sull’accusa contro Horner è attesa entro il 9 febbraio.

Per Adrian Newey, questo potrebbe rappresentare un’opportunità per abbandonare Milton Keynes (dove è sempre più ai margini) e inseguire i propri sogni professionali. Sembra infatti che Newey abbia sempre voluto lavorare in Ferrari e con Lewis Hamilton, che sarà un pilota del Cavallino a partire dal 2025. Se quindi Newey dovesse lasciare la RedBull si aprirebbero le porte della Ferrari per lui.

Ovviamente, visti i successi ottenuti da Newey, l’idea di vederlo in Ferrarti insieme al pilota più vincente di sempre suscita grande curiosità e speranza tra i tifosi della rossa. Anche la moglie di Newey, Amanda, ha contribuito a alimentare queste voci, lasciando un mi piace su X a un post che parlava di quanto potesse essere forte la Ferrari con Leclerc, Hamilton e Newey… I tifosi ci sperano e forse potrebbe diventare realtà. Verstappen, invece, non ne sarà felice.