Zirkzee al Napoli, l’agente rivela tutto: annuncio choc

Uno degli uomini mercato della prossima estate sarà sicuramente Joshua Zirkzee con il centravanti del Bologna che piace al Napoli

L’addio di Osimhen al Napoli al termine del campionato in corso appare ormai scontato con il club azzurro che si sta muovendo per trovare un sostituto all’altezza.

Tra i vari nomi accostati al club di De Laurentiis c’è anche quello di Joshua Zirkzee. Il centravanti del Bologna sta vivendo un’ottima stagione mettendosi in mostra e pronto per fare il salto di qualità e passare in una big in vista dell’estate.

Sulle tracce del calciatore c’è da tempo il Milan anche se il Bayern Monaco può assicurarsi il suo cartellino ricomprandolo dai rossoblu per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Nelle ultime ore sono arrivate anche le parole dell’agente della punta che ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Calciomercato Napoli, annuncio su Zirkzee

Intervistato da Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, l’agente di Thiago Motta, Dario Canovi, ha parlato del futuro dell’allenatore del Bologna escludendo di fatto il suo arrivo in azzurro e parlando anche di Zirkzee, fortemente legato al tecnico.

Canovi si è così espresso su Thiago Motta: “Thiago non sa ancora quale sarà il suo futuro ma di certo non sarà a Napoli. Non verrebbe nel club di De Laurentiis nemmeno se comprasse Zirkzee e Calafiori. Ha altri progetti”. Parole chiare che chiudono di fatto le porte ad un possibile arrivo di Thiago Motta alla guida dei campioni d’Italia in carica e che rischiano di complicare anche l’affare Zirkzee.

Il legame tra l’allenatore e l’attaccante olandese è forte e non è certo da escludere che i due possano ritrovarsi a lavorare insieme anche in vista della prossima stagione. Il Milan, ad esempio, starebbe valutando proprio di puntare sull’italo-brasiliano per la panchina regalandogli Zirkzee come colpo in attacco. C’è però da dire che in cima alla lista dei sogni dei rossoneri resta sempre Antonio Conte, anche lui sondato da De Laurentiis, ma con la preferenza per il club rossonero.

Resta comunque viva la ricerca del Napoli di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione con Victor Boniface che è un profilo che piace molto agli azzurri. Stesso discorso vale per Guirassy dello Stoccarda che ha impressionato nella prima parte di stagione e che è legato al club tedesco da una clausola rescissoria di soli 17,5 milioni di euro.