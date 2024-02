Annalisa, da Sanremo 2024 al calcio: è Presidente di un club!

Annalisa Scarrone è una delle protagoniste indiscusse di Sanremo 2024, ma ha anche un legame profondo con il calcio: è presidente onorario di un club italiano

Le hit di Annalisa Scarrone hanno lasciato un segno negli ultimi anni per il pop italiano. Tra eleganza, sensualità e una voce da far impallidire il pubblico è riuscita a conquistare le scene e un gran numero di fan, che ora non possono proprio fare a meno di sostenerla a ogni suo passo.

La cantante dal 2011, fin dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, si è presa la scena in tutto il suo splendore e ora ha il grande obiettivo di essere la donna che torna a vincere Sanremo, dopo diversi anni di astinenza in favore di uomini solisti e gruppi. Vedremo se il suo brano, dal titolo ‘Sinceramente’, riuscirà a battere gli altri 29 concorrenti in gara, ma intanto la bella 38enne non smette di far parlare di sé, anche per una curiosità che in pochi conoscono.

Annalisa, infatti, ha un legame piuttosto particolare con il calcio, che poi è diretta conseguenza di quello con la sua terra, la Liguria. È, infatti, originaria di Savona, anzi del comune di Carcare. È proprio per questo che l’Asd Carcarese, che milita nel girone A di Promozione ligure, ha deciso di renderla il presidente onorario della società, ruolo che ricopre con grande orgoglio.

Annalisa è presidente della Carcarese tra campagne sociale e un legame strettissimo

Ovviamente, la cantante non è decisiva nelle questioni di campo, non direttamente almeno, ma è molto attiva in diverse campagne sociali, per sensibilizzare su temi importanti – è anche un testimonial niente male per un club così piccolo, ammettiamolo.

Ad esempio, si è messa in evidenza per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con un annuncio molto sentito, che ha avuto risalto a livello nazionale. E spesso invia messaggi che poi vengono trasmessi sulle pagine social del club, con grande risalto in tutta la sua comunità.

In questi giorni dominati dal Festival di Sanremo, la sua terra non le sta facendo mancare tutto il suo sostegno. Sulla pagina Facebook della società è comparsa la foto della presidente con una didascalia molto carina: “Forza Nali, ora siamo noi a tifare per te! Sinceramente carcaresi“. Insomma, Annalisa non ha dimenticato le sue origini e le porta con orgoglio anche sul palco dell’Ariston, come è giusto che sia.