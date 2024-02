Annuncio e via anche lui: De Laurentiis fa piazza pulita a Napoli

Il Napoli di De Laurentiis si prepara ad una vera e propria rivoluzione nella prossima estate: pronto l’addio del giocatore

La vittoria contro il Verona, arrivata in rimonta, è stata fondamentale per il Napoli: i partenopei, grazie a questo successo, restano in corsa per il quarto posto e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. È stato un mese di gennaio importante con la società protagonista sul mercato con l’arrivo di giocatori importanti sia per il presente ma soprattutto in ottica futura.

L’obiettivo del Napoli è quello di costruire una rosa che possa aprire un ciclo vincente in Italia, ma anche in ambito internazionale: da questo punto di vista la prossima sessione estiva di mercato sarà fondamentale per una squadra che rischia una vera e propria rivoluzione. Sappiamo dell’addio di Osimhen, confermato dallo stesso presidente con diversi club pronti ad acquistare il cartellino dell’attaccante.

Nella prossima sessione estiva, però, la società dovrà rinunciare ad un altro elemento importante nella rosa di Mazzarri. Stiamo parlando di Zielinski, centrocampista dalle spiccate qualità offensive.

Il contratto di Zielinski scadrà il prossimo trenta giugno e il suo futuro è praticamente scritto come annunciato dal padre dopo aver ritirato il riconoscimento, per il figlio, di miglior centrocampista dell’anno per quanto fatto nello scorso campionato. “Zielisnki lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia” le parole del padre del centrocampista. Una dichiarazione importante e che conferma il prossimo trasferimento del giocatore in maglia Inter.

La società nerazzurra, nelle ultime stagioni, ha guardato con particolare interesse al mercato dei parametri zero con l’obiettivo di andare a costruire una rosa forte e competitiva per tutte le competizioni. Zielinski firmerà un contratto fino al 2028.

Inter, in arrivo Zielinski: firma fino al 2028

Nel sistema di gioco di Inzaghi, il centrocampista ricoprirà il ruolo di mezzala ma, all’occorrenza, anche quello di seconda punta alle spalle del centravanti. Zielinski aumenterà il tasso tecnico di una squadra che, in quel reparto, può contare su Calhanoglu e Mkhitaryan più riserve di lusso come Frattesi e Asllani.

Questo tipo di investimento testimonia la volontà, da parte dell’Inter, di continuare un processo di crescita che ha portato i nerazzurri ad essere grandi protagonisti in Italia e in Europa. Non solo Zielinski, in attacco arriverà un altro super parametro zero. Parliamo di Taremi, bomber iraniano in scadenza col Porto. Per lui è pronto un biennale con opzione.