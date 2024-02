Asta a cinque per Kvaratskhelia: ecco quanto incassa il Napoli

Il calciatore georgiano è tornato nell’orbita dei grandi club europei, pronti a sfidarsi a suon di milioni: ecco quanto chiede il Napoli

Qualcuno aveva provato ad offuscarne la stella. Qualcuno aveva iniziato ad insinuare che, tutto sommato, potesse essere considerato una meteora. Un buon giocatore che, esaltato dal meccanismo perfetto creato da Luciano Spalletti in una stagione in cui tutto era andato per il verso giusto, si era travestito da campione. Ma che campione non lo fosse.



Quando ciò accade, il fuoriclasse risponde da par suo. E così è stato. Sul finale di una gara complicatissima – quella col Verona, l’ennesima in cui, tra le mura amiche, il Napoli aveva riscontrato delle indicibili difficoltà a far proprio il risultato – il numero 77 si è caricato sulle spalle la squadra. Riconquistato il pallone sulla trequarti, Kvara si è messo in proprio, sparando un potente tiro a giro sotto l’incrocio che ha fatto esplodere il ‘Maradona’ regalando agli azzurri tre punti d’oro nella corsa alla Champions League.

Nonostante l’annata del Napoli non sia certo partita, e nemmeno proseguita, come ci si aspettasse da una squadra campione d’Italia in carica, il fenomeno di Tbilisi ha fatto la sua parte. Sei gol, quattro assist ed una quantità incredibile di botte prese, di punizioni conquistate, di ammonizioni causate è il bottino in campionato di un calciatore troppo spesso lasciato a combattere da solo contro due o più avversari.

Troppe volte i compagni gli hanno affidato la palla sperando che, come per magia, potesse sempre inventare qualcosa: ma a calcio si gioca comunque in undici e nessuno vince le partite da solo. Un concetto che i detrattori di Kvara hanno deliberatamente e maliziosamente ignorato.

Cinquina di big su Kvara: il Napoli fissa il prezzo

I top club europei sanno bene che la polveriera creatasi a Napoli in una stagione che ha già visto un esonero, un traghettatore catapultato in una realtà forse più grande di lui, e dei risultati deludenti, avrebbe causato un giustificato calo di rendimento del georgiano. Il cui valore però non è certo in discussione, come dimostrano i tanti milioni che 5 big d’Europa sono disposte a mettere sul piatto per strappare l’MVP della Serie A 2022/23 ai partenopei.

La differenza tra la richiesta dell’entourage del calciatore e l’offerta del club campano sul tema rinnovo di contratto è davvero ampia. Lo stallo nella trattativa sta lasciando inevitabilmente degli spiragli aperti a tutti coloro che farebbero carte false per avere ‘Kvara’ dalla loro parte.

Parliamo di Arsenal, Liverpool, Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Disposte a sfidarsi da una base di partenza di 70-80 milioni. Per meno di questa cifra il Napoli nemmeno si mette seduto al tavolo ma, a differenza della scorsa estate, stavolta chi arriva a 100 potrebbe davvero strappare il georgiano all’innamorato popolo napoletano.

