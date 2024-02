Batosta Berrettini, incubo senza fine: adesso non ci sono più dubbi

Matteo Berrettini non vive un momento positivo. I problemi fisici non sono l’unico pensiero del tennista romano

Le attenzioni su Berrettini si spostano anche altrove, il tennista romano sta diventando virale per un episodio davvero particolare.

Il 2024 per Matteo Berrettini è già un anno in salita. The Hammer si è ritirato agli Open di Australia prima ancora di scendere in campo contro l’amico Tsisipas. I nuovi problemi al piede hanno costretto il romano al ko, prolungando così l’assenza dai campi.

Non gioca un incontro ufficiale da fine agosto scorso e ricorrerà alla possibilità di congelare la sua posizione del ranking (attualmente è al 124° posto) per non scivolare ulteriormente in classifica.

Berrettini è retrocesso negli ultimi mesi, precipitando fuori dalla top cento, e usufruirà di questa nuova regola per i tennisti che da sei mesi non disputano un incontro a causa degli infortuni. Il campo sportivo non è l’unico motivo di preoccupazione per il tennista, le ultime indiscrezioni portano in dote un gossip davvero clamoroso.

Problemi per Berrettini, cos’è successo con Melissa Satta

Quanto appurato dalla redazione di TgCom riporta l’attenzione sulla coppia formata dall’ex velina e dal campione di Wimbledon nel 2021. C’è un dettaglio non da poco che è balzato all’attenzione degli sportivi e degli appassionati di gossip: Satta e Berrettini potrebbero essere in crisi.

La coppia è nuovamente al centro dell’attenzione e questa volta per una particolare distanza. Melissa Satta recentemente ha compiuto 38 anni e, tra i tanti messaggi ricevuti dagli amici vip e dalle persone più care, spicca proprio l’assenza di Matteo Berrettini, che non ha mostrato nessun segnale d’amore sui social.

Un dettaglio non da poco, considerando come – proprio festeggiando il precedente compleanno – Melissa Satta era uscita allo scoperto, facendosi immortalare raggiante di felicità insieme al tennista, di undici anni più giovane di lei.

La coppia sarebbe in crisi, Melissa Satta avrebbe trascorso qualche giorno di vacanza a Saint Moritz senza aver accanto Berrettini, che si sta concentrando solo sulla sua preparazione in campo tennistico per recuperare al meglio e tornare ai livelli di qualche anno fa.

Il mondo del gossip mette concentra l’attenzione sull’ex velina e sul tennista. Melissa Satta – solamente un mese e mezzo fa – aveva preso un aereo in direzione Australia per raggiungere The Hammer. A distanza di qualche settimana il gelo social suggerisce nuovi scenari per il futuro. Tra qualche giorno san Valentino sarà festeggiato insieme dalla coppia o ci sarà la rottura definitiva?