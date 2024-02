Conte, il vice annuncia il ritorno: “Scelta legata al progetto”

Lo storico vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha rilasciato un annuncio sul futuro del mister salentino: ecco cosa fa la differenza

Il futuro di Antonio Conte è uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione. L’allenatore salentino non vede l’ora di rimettersi in pista, ma servirà ancora del tempo per scoprire la sua prossima destinazione. Italia o estero? La sensazione è che l’ex Inter si sia dato come priorità il ritorno nel campionato di Serie A.

In tal senso, ci sarebbe più di un’opzione sul tavolo. In primis il Milan, che pare abbia ormai deciso di interrompere il rapporto lavorativo con Stefano Pioli al termine dell’annata sportiva in corso. Stando alle ultime indiscrezioni, Conte rappresenterebbe la prima scelta di Gerry Cardinale e del suo consigliere Zlatan Ibrahimovic.

L’obiettivo del club meneghino è tornare il più in fretta possibile a competere per la conquista dello Scudetto. Il ciclo Pioli è sostanzialmente giunto al termine e chi meglio del trainer classe ’69 per dare nuova linfa ad un gruppo che presenta più di una pedina sopra la media.

Ad ogni modo, dare già per scontato il trasferimento in quel di Milanello è un azzardo da evitare per il momento, poiché Conte è stato accostato pure ad altre big italiane come Napoli e Roma. In più non va escluso a priori il clamoroso ritorno alla Juventus, con Massimiliano Allegri che potrebbe convincersi a risolvere anticipatamente il contratto con la ‘Vecchia Signora’.

Va detto, però, che senza il principale trofeo nazionale, che molto probabilmente si aggiudicherà l’Inter, le probabilità di un addio di Allegri direttamente nel 2025 aumenterebbero sensibilmente. L’opzione Milan, presumibilmente, è quella che stuzzica maggiormente la fantasia del tecnico salentino.

Conte e il ritorno in panchina: il vice Stellini lo dice chiaramente

Ma è ancora presto per prendere una decisione definitiva. L’ex Inter valuterà attentamente diversi aspetti prima di dire sì, d’altronde sappiamo quanto sia esigente soprattutto in ambito di calciomercato. Intanto lo storico vice di Conte, Cristian Stellini, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni abbastanza significative sul futuro del mister 54enne.

Stellini è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Cusano Campus’: “Il mister deciderà quando tornare, io non mi permetto di andare oltre. Posso dire soltanto che c’è tanta voglia di tornare“. Il vice di Conte, inoltre, sottolinea come a fare la differenza sarà il progetto che eventualmente gli verrà proposto.

L’ex Juventus, infatti, ha sempre messo in secondo piano l’aspetto economico, poiché desidera perlopiù una squadra che gli consenta di lottare per trofei prestigiosi. Anche se ovviamente bisognerà garantirgli un ricco ingaggio da almeno 7/8 milioni netti a stagione, essendo un allenatore top. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.