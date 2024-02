Gabri Veiga, ritorno di fiamma: sarà azzurro, colpo da 40 milioni

Nel mondo del calcio i ritorni di fiamma sono praticamente all’ordine del giorno. In tal senso, arriva la svolta per Gabri Veiga, che è pronto a tornare dunque in Europa, nel calcio che conta. Sarà azzurro grazie ad una trattativa da 40 milioni di euro complessivi. I tifosi si preparano ad esultare.

Nel calcio moderno l’arrivo prepotente e prorompente dell’Arabia Saudita sullo scenario internazionale rappresenta un elemento di imprevedibilità nel mercato non di poco conto. Molti giocatori, però, attratti da quelle parti per questioni economiche, ricevendo ingaggi inarrivabili per il calcio europeo, stanno vivendo una fase di forti ripensamenti. E vale tanto per i calciatori più giovani che per quelli di maggiore esperienza, per così dire. In tal senso, il talento spagnolo a lungo inseguito anche dal Napoli è pronto a far ritorno in Europa dal momento che il club ha fretta di chiudere. L’affare è da 40 milioni di euro.

Lo spagnolo torna in Europa: c’è la svolta

La notizia del passaggio di questo talento straordinario in Arabia Saudita ha gettato nello sconforto molti appassionati. La sensazione, però, è sempre stata che fosse solo una tappa di passaggio. E che dunque il suo futuro fosse in Europa. In tal senso, arrivano novità importanti.

Stando a quanto raccontato da “Todofichajes.com”, il Chelsea ha già gettato le basi per affondare il colpo per Gabri Veiga questa estate. I Blues di Pochettino lo seguono da tempo, ma ora vogliono rompere gli indugi e strapparlo ad una ricca concorrenza. Si tratta di un ritorno di fiamma, dunque. Consapevoli dei difetti della squadra, il club di Londra vuole ancora alzare l’asticella nella prossima stagione.

Gabri Veiga, il Chelsea ci riprova: affare da 40 milioni

Centrocampista 2002, è attualmente in forza all’Al-Ahli, dove le cose non stanno andando benissimo. Sembrava fosse fatta, in estate, per il suo passaggio al Napoli. Ma alcuni dettagli hanno prima frenato la buona riuscita dell’affare, e poi hanno permesso ai sauditi di inserirsi in questo affare e di chiudere a suon di milioni. Il Chelsea già in passato si era mosso per Gabri Veiga ma ora è pronto ad affondare il colpo. Per questo i Blues sono pronti a mettere sul piatto, come raccontato in Spagna, 40 milioni di euro. Attenzione, però, dal momento che il calciatore piace anche a Real Madrid, Barcellona e Manchester United.