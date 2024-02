‘Litigio’ per Osimhen: bye bye Napoli

Scoppia il clamoroso litigio per Osimhen: il futuro del nigeriano è ormai già deciso, pronto l’addio al Napoli



Non è un mistero che tra i temi caldi in casa Napoli vi sia il futuro di Victor Osimhen. La punta nigeriana, in ritiro con la sua Nazionale in occasione dell’ultima Coppa d’Africa, alla ‘CBS’ ha rotto gli indugi dichiarando di aver già deciso il suo futuro, la scelta che ha fatto per quella che sarà la sua prossima squadra.

Un addio scontato, nonostante il rinnovo annunciato dal Napoli lo scorso 23 dicembre: nuova scadenza, estate 2026. Ma Osimhen dirà addio con ben due anni d’anticipo, il prossimo giugno. La conferma dello stesso Aurelio De Laurentiis che ha di fatto aperto all’addio della sua stella, alle condizioni che il Napoli riterrà opportune al termine dell’attuale stagione. Si parla di circa 130 milioni di euro, questa la cifra ‘pattuita’ – la stessa della clausola – per l’addio della punta classe ’98 che ha fatto impazzire mezza Europa a suon di gol.

Ed in tal senso novità importanti arrivano direttamente dalla Spagna con una clamorosa indiscrezione che avvicinerebbe con forza il centravanti all’addio al club campione d’Italia in carica. Osimhen, secondo quanto viene riferito da ‘Todofichajes.com’, sarebbe conteso da due grandi società di Premier League pronte a darsi battaglia durante i mesi estivi.

Duello e addio: Osimhen lascia il Napoli

La prima è il Chelsea che, alla ricerca da mesi di un attaccante di spessore internazionale, sembrerebbe essersi convinto a puntare sul gioiello del Napoli. Ma la società di Boehly, però, non sarà affatto sola: anzi.

Pare che vi sia un altro club, molto ‘vicino’ ai ‘Blues’ col quale potrebbe scattare una vera e propria asta al termine della stagione. Si tratta dell’Arsenal. Mikel Arteta sa bene che il reparto nel quale i ‘Gunners’ dovranno necessariamente innestare nuovi talenti è proprio l’attacco e da questo punto di vista la firma di Osimhen sarebbe una manna dal cielo per il manager spagnolo.

Insomma, pare ormai solo questione di tempo prima che il ‘litigio’ tra le due super potenze porti una risposta: in ogni caso pare proprio che la prossima squadra di Osimhen sarà a Londra. L’attaccante 25enne fino ad ora, tra campionato e coppe con la maglia del Napoli, ha collezionato 18 presenze complessive con 8 gol all’attivo e 3 assist vincenti.

Un bottino che dai vertici azzurri sperano possa aumentare ulteriormente, per garantire il tesoretto da urlo che De Laurentiis pretenderà a partire dall’estate.