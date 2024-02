Lopetegui in Serie A: contatti in corso, si chiude subito

Julen Lopetegui è il nome a sorpresa per una storica e gloriosa panchina di Serie A.

Alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione, la dirigenza avrebbe individuato nello spagnolo il profilo ideale al quale affidare la squadra per l’avvio di questo nuovo, stimolante ed ambizioso progetto tecnico.

Nel corso di questi giorni tantissimi nomi sarebbero stati accostati alla panchina del club, fra i quali quello più acclamato di Antonio Conte, ma l’impressione è che alla fine possa essere proprio Lopetegui il nuovo allenatore della squadra a partire dalla prossima stagione.

Julen Lopetegui in Serie A: contatti in corso

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Julen Lopetegui, che dopo l’avventura in Premier ai Wolves potrebbe approdare su una storica panchina di Serie A.

Esonerato a stagione in corso dalla compagine inglese, lo spagnolo avrebbe preferito rimanere a vivere comunque in Inghilterra nel corso di questi mesi nella speranza che un club britannico lo richiamasse. Non a caso Lopetegui stesso non si è mai nascosto dal fatto che come priorità assoluta avesse quella di continuare ad allenare in Premier League, e non è un caso che nel corso di questa stagione avrebbe rifiutato diverse offerte di panchine importanti, come quella del Napoli ad esempio.

Col tempo le cose sembrerebbero essere però cambiate, come confermato dalle ultime clamorose notizie. Stando infatti a quanto riportato da Matteo Moretto sui propri canali social, Lopetegui potrebbe abbandonare l’idea di allenare ancora una volta in Premier League per sedersi sulla panchina del Milan. Stando al noto giornalista, infatti, lo spagnolo sarebbe un profilo più che apprezzato dalle parti di Casa Milan in vista della prossima stagione.

Milan-Lopetegui: occhio però alla concorrenza

La dirigenza del Milan apprezzerebbe e non poco Julen Lopetegui per il post Stefano Pioli, profilo che potremo definire alla RedBird per RedBird. Lo spagnolo infatti oltre ad essere economico rispetto agli altri preferiti, Conte su tutti, godrebbe di quella giusta esperienza internazionale che potrebbe aiutare il diavolo a tornare a vincere in Italia ed in Europa.

Dalle parti di Casa Milan, dunque, starebbero iniziando a seguire con discreto interesse l’evolversi delle vicende relative al futuro di Lopetegui, per il quale nel frattempo starebbe provando a spingere anche il Bayern Leverkusen, che dal canto suo avrebbe indicato essere lo spagnolo il profilo ideale col quale andare a sostituire la sorpresa Xabi Alonso nella prossima stagione. Occhio anche ad un eventuale ritorno di fiamma del Napoli, che però sembrerebbe essere proiettato verso altri profili.