Napoli, che ‘scippo’ a Lotito: De Laurentiis lo prende gratis

Aurelio De Laurentiis prepara un gran colpo ed un dispetto al collega Lotito: in estate potrebbe firmare col Napoli

Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis è intervenuto all’interno di una lunga conferenza stampa da lui voluta per chiarire alcuni aspetti negativi della stagione. Il Napoli che meno di dodici mesi fa vinceva lo scudetto è effettivamente irriconoscibile e c’era bisogno di chiarimenti sul cosa fosse andato storto. Adesso però, come specificato dallo stesso numero uno della società partenopea, bisogna remare tutti verso la stessa direzione e dare tempo a Walter Mazzarri.

Per l’inseguimento al quarto posto la società ci ha messo del suo intervenendo drasticamente sul mercato. Tra le big la compagine napoletana è stata senz’altro la più attiva nella finestra di gennaio portando a casa: Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Junior Traorè e Leander Dendoncker. Non è arrivato il difensore centrale: sembrava quasi tutto fatto per Nehuén Pérez ma per vari motivi si è poi preferito puntare su Ostigard.

Napoli, scippo a Lotito: ADL lo prende a zero

Certo, non si può dire che la società non ce la stia mettendo tutta ed ora la palla passa al campo ed all’allenatore che a breve finalmente riabbraccerà anche Osimhen, ancora impegnato in Coppa d’Africa. E poi si andrà verso la prossima stagione con il lavoro di Meluso che non è realmente mai finito. Il Direttore Sportivo degli azzurri, infatti, starebbe già preparando i prossimi colpi ed uno è davvero pesante per la Serie A.

Il Napoli starebbe infatti preparando il terreno per un colpo ad effetto: Mattia Zaccagni all’ombra del Vesuvio. L’esterno d’attacco della Lazio e nel giro della Nazionale continua a non trovare un accordo per il rinnovo con i biancocelesti ed ora diverse squadre potrebbero iniziare a pensare ad un affondo. Un bel dispetto a Claudio Lotito quello che starebbero pianificando nella città campana, dove tra l’altro vive la famiglia della moglie del calciatore.

A maggior ragione quindi, quella Partenopea sarebbe una meta gradita per il numero ’20’ della Lazio che continua a non dare certezze e che intanto ha un contratto che scade nel 2025. A giugno, ad un anno dalla scadenza, il Napoli potrebbe farsi avanti per Zaccagni e la Lazio, per non perderlo a zero nel 2025, potrebbe anche essere costretta ad accontentarsi di una cifra molto bassa.

Altrimenti non è escluso che l’esterno vada via proprio a zero e che i Partenopei lo prendano nel 2025. Sugli sviluppi della trattativa ne sapremo di più nei prossimi mesi, gli azzurri starebbero tentando l’affondo decisivo.