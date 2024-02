Osimhen, inizia il duello definitivo: testa a testa

L’attaccante nigeriano lascerà l’ombra del Vesuvio durante la prossima estate: ecco i club in pole per il suo acquisto

Ormai non ci sono più dubbi. L’ha fatto intendere il calciatore, e l’ha confermato Aurelio De Laurentiis: l’esperienza di Victor Osimhen al Napoli durerà ancora qualche mese, poi il Pallone d’Oro africano saluterà l’azzurro per cimentarsi in una nuova realtà.

Il prolungamento del contratto fino al 2026, firmato qualche settimana fa, serviva solo a conciliare gli interessi delle parti in causa che sposandosi di nuovo, pur consapevoli di doversi separare, hanno guardato entrambe al proprio orticello. L’attaccante nigeriano andando a percepire più del doppio di quanto aveva guadagnato fino alla scorsa estate (rinnovo retroattivo). Mentre il presidente garantendosi una clausola rescissoria da circa 130 milioni.

Osimhen lascerà dunque il Napoli, questo è poco ma sicuro. Meno certezze invece vi sono riguardo la futura destinazione del bomber africano. Tra giugno ed agosto si è molto parlato di un possibile trasferimento nella Saudi Pro League, il campionato saudita che sta facendo incetta di campioni a suon di petrodollari.

Si è parlato anche di Premier League e Liga spagnola così come si è parlato di Paris Saint-Germain, la squadra più blasonata di Francia alla ricerca di un sostituto del partente Kylian Mbappé, destinato al Real Madrid.

Quale futuro per Victor Osimhen? Gli ultimi aggiornamenti

Ad oggi, il futuro di Osimhen è ancora un rebus. L’attaccante è impegnato nelle fasi finali della Coppa d’Africa e non vuole distrazioni. Il Napoli, dal canto suo, non ha fretta e spera che attorno al nigeriano si scateni un’asta di mercato. Intanto, però, le indiscrezioni continuano a susseguirsi e quelle più autorevoli sostengono che l’opzione più calda per il futuro di Victor sia l’Inghilterra.

Ad affermarlo, per la precisione, sono i colleghi spagnoli di Todofichajes, i quali sostengono che Osimhen sarebbe finito al centro di una vera e proprio testa a testa tra due club londinesi. Si tratta di Arsenal e Chelsea, entrambi alla ricerca di un profilo per rinforzare l’attacco, entrambi dotati di un budget importante da investire.

Stando invece ad altre fonti, i Gunners e i Blues non sarebbero le uniche due squadre britanniche interessate al nigeriano. Si vocifera infatti anche di un forte apprezzamento del Manchester United, i cui vertici vorrebbero puntare proprio su Osimhen per rilanciare il progetto dopo un’annata al di sotto delle aspettative.

