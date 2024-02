Attacco pesantissimo: “È il rosicone dell’anno”

Aria pesante in casa Napoli a pochi giorni dal Milan: l’attacco che arriva è durissimo ed è accaduto in diretta. Cosa è successo

L’obiettivo quarto posto per il Napoli è ancora alla portata, ma adesso non si può più sbagliare. A partire da domenica a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli, che sta attraversando un buon periodo di risultati e forma. Sarà un match complicato proprio come lo è stato quello d’andata, giocato a fine ottobre. In panchina c’era ancora Rudi Garcia e, nonostante una prestazione tutt’altro che brillante, arrivò comunque un buon punto.

Oggi il Napoli è cambiato molto con Mazzarri e c’è grande curiosità per capire quale strategia adotterà per affrontare i rossoneri. Nel frattempo, però, in città e non solo ci sono grandi discussioni in merito alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis nella recente conferenza stampa a Castel Volturno. Fra i passaggi chiave c’è quello che riguarda Luciano Spalletti e l’ammissione di colpa per averlo mandato via. Una versione che però non convince a pieno molti opinionisti che, invece, vedono nelle parole del patron azzurro grandi difficoltà.

Attacco in diretta a De Laurentiis: “Deve querelarlo”

Fra gli scettici c’è Paolo Bargiggia, che ha commentato le dichiarazioni di De Laurentiis nel corso del suo intervento a TV Play. “Per me oggi vince il premio di rosicone dell’anno, ed è una bella gara tra lui e Mourinho“, ha spiegato l’ex giornalista di Mediaset.

Prima di andare al punto, Bargiggia ha commentato il passaggio su Spalletti con dei retroscena: “Lui lo ha messo nelle condizioni di andar via facendo scene folli, destabilizzando e tirandolo in mezzo dopo la sconfitta con l’Empoli“. L’attuale commissario tecnico della Nazionale, dopo una serie di episodi, avrebbe quindi deciso di lasciare Napoli. “Invece che lucidare il suo solito ego sarebbe stato più credibile se si fosse preso le proprie responsabilità e ammettere di essere stato ingombrante nei confronti di Spalletti”, continua poi Bargiggia, spingendo quindi sulla forte influenza negativa che il presidente ha avuto nei confronti dell’allenatore che portato a Napoli il terzo Scudetto.

De Laurentiis viene definito “rosicone” da Bargiggia perché è consapevole che quest’anno non riuscirà a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi. E poi aggiunge un dettaglio che fa molto riflettere: “Quando inizia ad esternare così tanto non è un bel segnale per il Napoli perché vuol dire che le cose non vanno bene“. L’ingombranza del numero uno azzurro è cosa nota ed è stata un problema anche l’anno scorso, anche se… “Faceva casino privatamente ma pubblicamente stava zitto, anche perché la squadra ha vinto lo Scudetto“. Infine, il “consiglio” del giornalista a Spalletti: “Dovrebbe querelarlo, ma pure Gravina“.