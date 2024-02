Serie A, arriva dalla Francia: colpo in difesa

Le big della Serie A continuano a monitorare profili da urlo: il difensore francese è pronto a volare in Italia, l’affare

Saranno mesi tutti da seguire in campo, ma anche sul fronte calciomercato: tante indiscrezioni suggestive in vista della prossima stagione. Ecco il possibile affare da urlo in Serie A: può arrivare subito il nazionale francese.

Nel mirino dei top club italiani è entrato a far parte un profilo davvero interessante in difesa. L’indiscrezione è stata diffusa pochi minuti fa, ecco la sua prossima destinazione. Saranno mesi davvero avvincenti per seguire così tante piste internazionali: la verità finalmente a galla per il nuovo colpo in difesa.

Serie A, chiusura immediata: colpo in Italia

Come svelato dall’esperto di calciomercato internazionale, Ekrem Konur, il terzino francese del Marsiglia, Jonathan Clauss, è finito nel mirino delle big della Serie A e dell’Arabia Saudita. Un momento decisivo per ingaggiare il 31enne esperto giocatore della Nazionale francese che vorrebbe scrivere nuovi capitoli della sua avvincente carriera. Anche il Napoli potrebbe così pensarci per un nuovo innesto di qualità nel reparto arretrato della compagine azzurra.

La società partenopea è sempre molto attiva sul fronte calciomercato con il presidente De Laurentiis che vuole far tornare a splendere il Napoli. In estate ci saranno nuovi interventi da urlo per la compagine azzurra, che vorrebbe centrare il quarto posto in classifica. Il percorso è più arduo del previsto con tanti duelli a distanza tutti da vivere.