Antonio Conte e Zlatan Ibrahimovic insieme al Milan? Arriva un’altra rivelazione in diretta tv sul possibile approdo del tecnico in rossonero

Il Milan il prossimo anno cambierà guida tecnica. Non ci sono più dubbi sul futuro di Stefano Pioli che a fine stagione saluterà il club che guida da cinque anni ininterrotti arrivando a vari traguardi prestigiosi come lo scudetto ma anche la semifinale di Champions League e un piazzamento ritrovato tra le grandi del calcio europeo. Sono diversi i punti di discordia con la società da quando in estate fu silurato Maldini, il suo primo estimatore.

Il tecnico emiliano non è ben visto dalla società e ha già scampato varie volte l’esonero. Ad ogni modo l’addio arriverà a fine stagione, c’è solo da vedere le modalità. Se sarà un esonero o un accordo consensuale, essendo sotto contratto fino al 2025.

Per l’anno prossimo si sono fatti vari nomi ma i due ad essere in pole attualmente sono Thiago Motta e soprattutto Antonio Conte.

L’ex CT è dato, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, come il favorito numero uno.

Conte-Ibra, arriva un’altra rivelazione in diretta tv

Secondo queste voci Antonio Conte si sarebbe convinto ad accettare la richiesta rossonera per almeno un paio di motivi. La Juventus, a cui aveva dato parola, sembra aver deciso di andare avanti con Allegri. Inoltre l’ex Tottenham vuole tornare ad allenare in Italia e il progetto rossonero lo stuzzica.

L’ex CT a dire il vero è la prima scelta di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Ma sembra che Conte, almeno al momento, non considera quella azzurra la proposta ideale per proseguire la sua carriera.

Andrà al Milan o se dovesse saltare l’opportunità valuterà nuove idee. C’è un altro punto a favore della trattativa Conte-Milan, che può essere decisivo ai fini dell’approdo del tecnico salentino sotto ai Navigli, sulla sponda opposta da quella lasciata tre anni fa.

La presenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, passato adesso alla dirigenza, è uno degli uomini più carismatici per convincere ex colleghi e amici. Nonché avere Zlatan in squadra è anche sinonimo di vittoria. In tal senso sono arrivate le dichiarazioni di Carlo Pellegatti a Tv Play che ha rivelato come la trattativa possa subire un’accelerata nei prossimi giorni proprio grazie ad Ibra. La sua presenza è un incentivo per il leccese.

Il carisma di Zlatan, come asserito da Pellegatti, si nota anche dagli altri campi in cui è spesso protagonista: “Non deve chiedere il permesso per andare a Sanremo, non ci vedo nulla di male né quando giocava né adesso che è dirigente. Uno come lui riesce a distinguere bene il lato sportivo da quello dell’intrattenimento”. Zlatan può essere davvero il motivo che convincerà definitivamente Conte ad accettare?