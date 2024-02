Ferrari da sogno: un altro grande rivale dopo Hamilton

Ingaggiato il sette volte campione del mondo, il team di Maranello è pronto a colpire ancora: l’indizio non lascia alcun dubbio

Circa una settimana fa, nella giornata di giovedì 1° febbraio per la precisione, l’universo ferrarista è stato sconvolto da una clamorosa operazione di mercato, già definita “il colpo del secolo”. Ci riferiamo ovviamente al futuro approdo di Lewis Hamilton a Maranello. Il sette volte campione del mondo correrà un’ultima stagione per la Mercedes, poi si trasferirà in Italia per comporre assieme a Charles Leclerc una line up da sogno.

Come giusto che sia, il colpaccio messo a segno dal Cavallino ha portato grande entusiasmo tra i tifosi della Ferrari. In molti, infatti, ritengono il britannico l’uomo giusto per riportare la Rossa sul tetto del mondo, dopo oltre quindici anni di digiuno. L’ingaggio del nativo di Stevenage, tuttavia, potrebbe non essere l’unica clamorosa operazione di mercato realizzata dai vertici della Scuderia.

Fred Vasseur e compagni, nel dettaglio, potrebbero presto strappare alla Red Bull un ingegnere che ha fatto le fortune del team di Milton Keynes e che in precedenza aveva portato numerosi titoli anche a Williams e McLaren.

Ci riferiamo ad Adrian Newey, il progettista delle velocissime vetture sfornate dalla compagine austriaca, ritenuto un vero e proprio genio dai frequentati del paddock di Formula 1.

Ferrari, altro grande colpo in arrivo? L’indizio non lascia dubbi

Un indizio del possibile approdo di Newey alla Rossa è arrivato direttamente dai social. Tutto è nato con un like messo dalla moglie del noto ingegnere ad un commento sotto un posto pubblicato su “X”.

“E’ ora di togliersi questi rimpianti, Adrian”, ha scritto un utente, esortando Newey a fare la stessa scelta di Hamilton. E un altro utente ha commentato: “Charles Leclerc e Lewis Hamilton in Ferrari con una macchina di Adrian Newey sarebbe una delle cose più folli da vedere in F1”. Proprio sotto questa osservazione si è registrato il like galeotto delle signora Newey. Like prontamente rimosso poco più tardi, non prima però che i naviganti riuscissero a memorizzarlo e farlo girare in rete.

Dopodiché hanno cominciato a susseguirsi svariate voci ed così che il potenziale trasferimento di Newey a Maranello è diventato un argomento caldo anche sulle testate giornalistiche più autorevoli. Come andrà a finire, soltanto il tempo potrà dirlo. Intanto, lo ricordiamo, l’ingegnere britannico, per sua stessa amissione, è stato molto vicino alla Ferrari diverse volte durante la sua carriera. Alla fine non se n’è mai fatto nulla per un motivo o per un altro. Sarà questa la volta buona?