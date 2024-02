Kvaratskhelia via da Napoli: c’è già la data

Continua il clima teso in casa dei campioni d’Italia dopo le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis: tifosi sconcertati

Una vittoria in rimonta che non può cancellare tutti i dubbi che aleggiano nell’aria. Il Napoli sta vivendo una stagione molto complicata sia in campo che fuori, l’obiettivo primario a questo punto è la qualificazione alla prossima Champions League che consentirebbe di rimpinguare le casse dei campioni d’Italia. Contro il Verona la squadra di Mazzarri è andata sotto, ma poi è stata capace di ribaltare il risultato nel finale, vincendo 2-1 e rimanendo dell’Atalanta.

Il clima attorno ai partenopei non è tranquillissimo e anche le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis hanno fatto crescere un po’ di tensione. Il presidente ha ammesso lo sbaglio di aver lasciato libero Luciano Spalletti, con la conseguente scelta di affidare la panchina a Rudi Garcia.

Ma la questione allenatore non è la sola situazione spinosa che il presidente ha dovuto affrontare in questi mesi. Di certo il clima anche all’interno della squadra non è più lo stesso di 12 mesi fa e in molti hanno manifestato la propria volontà di andare via da Napoli per una nuova avventura.

Il primo caso scoppiato è quello legato a Victor Osimhen, con De Laurentiis che ha di fatto confermato come il giocatore lascerà il Napoli la prossima estate, dando per scontato che ci siano club europei disposti a pagare la clausola da oltre 120 milioni di euro per liberarlo.

Il secondo protagonista dello storico terzo scudetto che abbandonerà il Maradona è Piotr Zielinski. Il polacco non ha prolungato il contratto che scadrà il prossimo giugno: la firma con l’Inter è ormai imminente. Ma non è tutto…

Il presidente azzurro deve affrontare una nuova, spinosissima, questione: il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è il leader tecnico del Napoli e la squadra non può permettersi di perdere anche lui per la prossima stagione, per questo sono partiti i contatti con il suo procuratore per trovare un accordo di adeguamento del contratto in scadenza a giugno 2027.

Kvaratskhelia via da Napoli: c’è già la data

Il caso, però, è molto delicato: in caso di non raggiungimento dell’accordo il giocatore potrebbe clamorosamente lasciare Napoli già nei prossimi mesi.

Su questo, però, De Laurentiis ha voluto tranquillizzare i tifosi: “Ho parlato con il suo agente e mi ha detto che il giocatore è molto felice di essere qui a Napoli. Non c’è modo di preoccuparsi, a fine campionato troveremo un accordo”.