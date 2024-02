Marquez getta la spugna: l’annuncio gela i tifosi

I tifosi di Marc Marquez sono rimasti completamente gelati dall’annuncio del pilota spagnolo: non c’è stato proprio nulla da fare

Gli appassionati di MotoGP hanno atteso a lungo i primi test sul circuito di Sepang. In queste giornate, infatti, i protagonisti della classe regina hanno potuto cominciare a testare il proprio feeling con le rispettive moto con cui affronteranno il Mondiale 2024 che prenderà il via il 10 marzo in Qatar.

Le attenzioni maggiori non potevano che concentrarsi su Marc Marquez, che è salito in sella alla Ducati della Gresini Racing dopo ben 11 anni alla guida della Honda. Lo spagnolo, dopo alcune stagioni deludenti con la Casa di Tokyo (anche a causa di alcuni infortuni), aveva strabiliato tutti con il quarto tempo ottenuto nei test di Valencia dello scorso novembre. Un risultato che aveva letteralmente scatenato i suoi tifosi, tanto che in molti cominciavano già a immaginare un Marquez di nuovo in lotta per il titolo iridato. Ma è davvero così?

Stando a quanto emerso dopo i test in Malesia, sembra che i pronostici di un Marquez da titolo siano stati ridimensionati. È stato proprio il sei volte campione del mondo in MotoGP a non lasciare troppo spazio alle interpretazioni: il ritmo non è male, ma per arrivare a raggiungere certe velocità serve di più.

Marquez ha già rinunciato: tifosi distrutti, che batosta

Marquez ha tenuto a precisare che ci sono piloti in Ducati che conoscono molto bene la moto della Casa di Borgo Panigale, compreso il campione del mondo Pecco Bagnaia: per chi è appena arrivato nel team la difficoltà è pertanto molto elevata. Per questo il campionissimo iberico preferisce mantenere un profilo basso, precisando che per ottenere “quegli ultimi decimi” bisogna arrivare a conoscere i segreti della moto.

Marc Marquez entra ancora più nel dettaglio, spiegando di volersi mantenere realista e non lasciarsi travolgere dalle aspettative. L’ex Honda ha ricordato che le ultime stagioni sono state le più difficili della sua vita, pertanto ha ancora bisogno di ritrovare un certo grado di fiducia.

“Ci saranno gare in cui finirò decimo, quinto e ci saranno gare in cui spero di lottare per le prime posizioni“, ha detto Marquez dopo i test di Sepang. Lo spagnolo ha infine chiarito a tutti i tifosi che al momento parlare di titolo non ha alcun senso: “Non sono abbastanza veloce per lottare per un Mondiale“.