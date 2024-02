Minaccia con forbici in mano: arrestato l’ex calciatore

Un ex calciatore è stato arrestato dalla polizia per aver minacciato un altro giocatore con delle forbici: ora è in guai enormi, accusato di aggressione

Guai legali in vista per un ex calciatore. Un litigio avvenuto in un parco pubblico ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando l’ex giocatore ha minacciato il suo interlocutore con un paio di forbici, venendo successivamente arrestato e accusato di aggressione.

È quello che è successo a Belgrado e che ha visto coinvolti Nikola Petković e la ex star della NBA Nemanja Bjelica, vincitore del Larry O’Brien Trophy con i Golden State Warriors nella stagione 2021-2022.

Secondo quanto si apprende dalle ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine tutta la vicenda sarebbe nata da una discussione originata proprio da Petković, che avrebbe cominciato ad insultare l’attuale cestista della Stella Rossa Belgrado.

Lite in un parco pubblico a Belgrado, Petković minaccia Bjelica con delle forbici: arrestato

Le cose sarebbero quindi velocemente peggiorate, con l’ex calciatore, conosciuto soprattutto per le due stagioni passate in Germania, all’Eintracht Francoforte, dove sfortunatamente non ha trovato molto spazio, che avrebbe alzato i toni insultando pesantemente il campione NBA e la sua famiglia, alzando i toni e minacciandolo di portargli via tutti i soldi che possiede.

Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo che ha spinto il trentasettenne ad inveire così pesantemente contro il cestista che, dal canto suo, sarebbe riuscito a mantenere una certa calma e a non rispondere a tono agli insulti e alle minacce. A questo punto, stando alla testimonianza di Bjelica, l’ex difensore sarebbe entrato in un bar lì vicino e ne sarebbe uscito con delle forbici.

Puntando le lame dell’oggetto contro la vittima, quindi, Petković lo avrebbe minacciato dicendo che si sarebbero visti nel parcheggio per colpirlo con l’oggetto. L’ex calciatore, arrestato immediatamente e accusato di minacce aggravate dall’utilizzo di un’arma, ha quindi passato due giorni in prigione, dalla quale è uscito in attesa di giudizio. Dal canto suo, naturalmente, Petković smentisce questa ricostruzione, dichiarandosi totalmente innocente ed estraneo a queste accuse.

Le forze dell’ordine serbe sarebbero già in possesso di filmati girati dalle telecamere di sorveglianza del parco, che saranno molto utili per la ricostruzione dei fatti, così come le testimonianze dei civili presenti al parco durante la lite, che saranno ascoltati nei prossimi giorni e, con il loro racconto, potranno fare luce su un episodio increscioso che, qualsiasi sia la motivazione, rischia di rovinare la carriera e la vita di un ex campione.