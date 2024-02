Mourinho, il ritorno è immediato e clamoroso: l’annuncio

Arriverà subito un nuovo incarico per José Mourinho? L’allenatore ha appena lasciato la Roma ed è già desiderato da un altro club

La stagione della Roma ha preso sicuramente una piega migliore da quando in panchina si è seduto Daniele De Rossi. Con l’ex centrocampista dei giallorossi, la squadra capitolina ha fatto tre vittorie su tre, ma ora il calendario calendario diventerà più insidioso già a partire di domani visto che all’Olimpico giungerà la capolista Inter.

Al di là dei risultati, ormai José Mourinho non era più da tempo il preferito della società. Ecco spiegati i tentennamenti sul rinnovo del contratto e lo scarso apprezzamento per le sue esternazioni.

Nonostante l’ambiente, ovvero i tifosi fossero dalla sua parti, al portoghese non è rimasto altro che prendersi l’ennesimo esonero. Il nome di Mourinho rimane comunque troppo importante all’interno del mondo calcio, dunque troverà presto una nuova sistemazione.

A dirla tutta, c’è chi è pronto a chiamarlo subito. A meno di sorprese, quindi, lo ‘Special One’ ripartirà già a giugno, seppur non in Serie A. Recente l’accostamento al Napoli, con De Laurentiis che ha però chiuso subito la porta.

Mourinho torna subito, clamoroso Petit: “Al Chelsea con Terry assistente”

Per ora di squadre interessanti non se ne sono liberate, ma chissà che questo non possa avvenire già nei prossimi mesi. A Mou non resterà che attendere la fine della stagione, quando le società tireranno le somme. Chi ha recentemente parlato di Mourinho e delle sue qualità, è l’ex centrocampista del Chelsea, Emmanuel Petit.

In una recente intervista riportata da ‘Sportface.it’, l’ex campione francese ha ammesso che rivedrebbe sin da subito lo ‘Special One’ su una panchina dove ha già fatto molto bene: ovvero quella del Chelsea. Criticate le mosse di Pochettino, Petit ammette di non vedere un futuro roseo per l’allenatore argentino, che a fine stagione potrebbe essere mandato via visti gli scadenti risultati ottenuti fin qui.

I Blues non stanno vivendo il migliore dei loro momenti, infatti non è da escludere che la proprietà dei londinesi a breve avvii dei contatti anche l’ex allenatore della Roma per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Il terzo di Mourinho al Chelsea.

“Ho già sentito dire che José Mourinho potrebbe tornare con John Terry come assistente – svela Petit – Se ci penso, è qualcosa di interessante, porterebbe carattere e personalità alla squadra”. Molti tifosi del Chelsea e del portoghese sperano che ci sia qualcosa di vero in quello detto da Petit.