Napoli: ADL ha sciolto le riserve, ecco il nuovo tecnico

Il Napoli continua la ricerca del suo allenatore. Per il momento non si hanno certezze e le riflessioni sono in corso per cercare di trovare il giusto nome con l’obiettivo di riaprire il ciclo.

Napoli: scelto il nuovo allenatore, i dettagli

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli potrebbe puntare su Pioli in panchina. Il tecnico piace molto ad ADL e per questo motivo il presidente dei partenopei starebbe ragionando sulla possibilità di sondare il terreno ancora prima della fine della stagione. Si tratta di una questione che dovrebbe essere affrontata comunque non prima di qualche settimana.

Stefano Pioli è pronto a sedersi sulla panchina del Napoli. ADL è rimasto colpito dal tecnico del Milan ed ora è pronto a regalarsi un tecnico di assoluta qualità. Naturalmente per avere certezze bisognerà aspettare le prossime settimane e vedremo alla fine se si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca.