Napoli, tradimento Di Lorenzo e Kvaratskhelia: via insieme in un top club di Serie A

Clamoroso colpo di scena in arrivo in casa Napoli in vista del mercato estivo: Di Lorenzo e Kvaratskhelia passano al ‘nemico’

Quella che si aprirà tra qualche mese rischia di essere una sessione di calciomercato decisamente turbolenta per il Napoli. Gli azzurri cambieranno tutto o quasi: con la speranza, da parte dei tifosi partenopei, che la squadra possa chiudere nel migliore dei modi una stagione fino ad ora abbastanza deludente.

Lo Scudetto molto presto lascerà le maglie azzurre per volare altrove, verosimilmente tra Torino e Milano. Ed in sede di calciomercato, durante l’estate 2024, le novità in arrivo saranno pazzesche. Soprattutto in uscita dove Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi, di fatto, ha annunciato l’addio di Victor Osimhen. Lo stesso bomber nigeriano aveva fatto intuire di aver già compiuto una scelta e che questa fosse lontanissima dalla permanenza con i campioni d’Italia in carica.

Ma l’ex Lille non sarà il solo a lasciare di stucco i tifosi del Napoli. Anche Piotr Zielinski ha già le valigie in mano, diretto verso un’avventura in maglia nerazzurra: Marotta, a zero, ha superato la concorrenza regalando all’Inter uno dei centrocampisti più completi e ambiti in Serie A.

Ma la doppia incredibile batosta potrebbe riguardare due assoluti beniamini dei tifosi, semplicemente insostituibili nella rosa di Walter Mazzarri. Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia, secondo le indiscrezioni trapelate nelle prossime ore, potrebbero affrontare il Napoli da avversari in Serie A, l’anno prossimo.

Napoli, doppio schiaffo: non solo Kvara vola al Nord

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è la pagina ‘SaltandPepper’ su ‘X’ che ha lasciato tutti senza parole. Kvaratskhelia, dopo un inizio difficile, ha finalmente ritrovato gol e grande prestazione. E Di Lorenzo è semplicemente uno dei terzini più completi e forte d’Europa, nonchè capitano azzurro.

Una possibilità clamorosa che viene direttamente da Casa Milan: il club rossonero la prossima estate punterà ad entrambi i gioielli di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferito la dirigenza di Via Aldo Rossi sarebbe pronta a cedere sia Rafael Leao che Mike Maignan durante la sessione estiva di mercato.

Un doppio addio che porterà nelle casse rossonere, verosimilmente, quasi 200 milioni. E buona parte potrebbero essere investiti proprio per il duo napoletano, con il georgiano che per caratteristiche e posizione in campo sarebbe il perfetto erede di Leao.

E Di Lorenzo, pallino di Conte che sembra vicinissimo alla firma per allenare il Milan, sarebbe la risposta all’emergenza sulla corsia destra di difesa. Uno scenario incredibile che potrebbe gettare le basi per un doppio tradimento estivo: dal Napoli al Milan, Kvaratskhelia e Di Lorenzo rischiano di essere gli assoluti protagonisti dei prossimi mesi.