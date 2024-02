Tifosi del Napoli con le mani tra i capelli, la rivelazione non dà pace agli azzurri

Dopo la straordinaria annata che ha consegnato al Napoli il terzo scudetto della propria storia, questa stagione per i tifosi partenopei è un susseguirsi di delusioni e beffe

Un’altra beffa in vista per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, protagonista in negativo dopo la strabiliante stagione che è valsa il titolo: la rivelazione degli ultimi giorni aumenta la delusione dei tifosi.

L’ultima beffa, in ordine cronologico, subita dal Napoli e dai suoi tifosi è stata rivelata di recente e sarebbe accaduta nel corso della finestra invernale di calciomercato.

La clamorosa indiscrezione, infatti, acuisce ancor di più il rammarico per una vicenda che sarebbe potuta andare diversamente. Adesso tocca a Mazzarri raccogliere i cocci rimasti e rimettere in piedi un ambiente ormai troppo amareggiato.

Nell’ultima sessione invernale di mercato il Napoli guidato da De Laurentiis e Meluso è stato protagonista di una vera e propria rivoluzione. In azzurro, infatti, sono sbarcati ben quattro calciatori: Ngonge, Dendoncker, Hamed Junior Traoré e Mazzocchi, a fronte delle partenze di Elmas, Gaetano, Zerbin e Zanoli.

Nonostante i tanti movimenti di mercato, però, per il Napoli il vero rimpianto potrebbe essere un mancato arrivo. Com’è noto, nella finestra invernale i partenopei erano alla ricerca di un difensore centrale che potesse permettere a Mazzarri di schierare una difesa a 3, la preferita dal tecnico toscano.

Tra i tanti nomi che sono stati accostati al Napoli, in ultimo Nehuen Perez dell’Udinese sfumato quasi sul gong, ce n’è uno che aveva stuzzicato l’interesse dei tifosi. Si tratta di Radu Dragusin, ex difensore del Genoa.

Arriva la conferma su Dragusin: è sfumato tutto sul più bello

Il difensore romeno scuola Juve era uno dei pezzi pregiati sul mercato, vista la giovane età e il rendimento ben al di sopra la media. Lo stesso De Laurentiis ha provato a portarlo al Napoli e, come testimoniato dal ds rossoblu Marco Ottolini, il calciatore avrebbe potuto essere il nuovo rinforzo per la retroguardia azzurra.

A far saltare tutto, come dichiarato da De Laurentiis e confermato da Ottolini, è stato lo stesso calciatore che, avendo sul tavolo le offerte di Bayern Monaco, Napoli e Tottenham ha deciso di optare per gli Spurs per misurarsi in un grande palcoscenico come la Premier League.

L’innesto di Dragusin avrebbe potuto portare, oltre ad una buona solidità difensiva, pericolosità sui piazzati e riportare entusiasmo nel pubblico azzurro, demoralizzato dalla stagione della propria squadra.

