Colpo a zero dal Milan: il Napoli pronto all’affare

Aurelio De Laurentiis ha pronto un grande colpo per la prossima estate: lascia il Milan a zero e firma con gli azzurri

Non è stato un gennaio facile per il Napoli che, diviso tra campo e calciomercato, ha dovuto tentare di risalire la china dopo un inizio stagionale quasi agghiacciante. Una ‘consolazione’ potrebbe arrivare direttamente da Milanello a fine campionato: colpaccio a zero, è la scommessa di De Laurentiis.

Mazzocchi, Ngonge, Traorè e Dendoncker sono stati gli investimenti che il patron del Napoli ha fatto per tentare di dare una svolta ad un’annata terribile. Prima la breve e disastrosa avventura di Rudi Garcia, finita con l’esonero. Poi il ritorno di Walter Mazzarri, come traghettatore fino a fine campionato.

Il patron dei campioni d’Italia – che sono ormai ben lontani dal potersi riconfermare come prima forza della Serie A – ha intenzione di rilanciare con forza il progetto Napoli già durante l’estate. De Laurentiis ha dovuto fare i conti con due addii che, pur non essendo ancora ufficiali, attendono solo l’annuncio per finire nero su bianco.

In primis quello di Piotr Zielinski, promessosi da mesi all’Inter visto che il suo contratto con la società campana scadrà il 30 giugno 2024. Hanno fatto poi discutere le dichiarazioni di Victor Osimhen che, in maniera sibillina, ha di fatto chiuso alla sua permanenza in azzurro oltre la prossima estate.

A questo punto la dirigenza azzurra avrebbe già in mente un primo colpo per la stagione 2024/25: un affare a costo zero che, con buona pace del Milan, farebbe sicuramente comodo al prossimo allenatore del Napoli.

Milan, niente rinnovo: a zero al Napoli

Mauro Meluso, direttore sportivo della società partenopea, avrebbe messo nel mirino uno dei calciatori di maggiore esperienza che pare ormai destinato a chiudere la sua carriera con il ‘Diavolo’ per cercare fortuna altrove: stiamo parlando di Simon Kjaer.

Il centrale danese, che tra poco più di un mese compirà 35 anni, è ormai finito in fondo alle gerarchie di Pioli e dai piani alti di Via Aldo Rossi l’opzione rinnovo pare essere già stata scartata. Ecco perché il Napoli, che in difesa ha mostrato limiti davvero importanti, potrebbe puntarvi. L’idea sarebbe quella di dare la possibilità a Kjaer per un anno, con un contratto che andrebbe in scadenza nell’estate 2025.

Calciatore di grande esperienza che è stato decisivo nell’ultimo Scudetto rossonero, Kjaer potrebbe chiudere la carriera al Napoli. Per lui, in quest’ultima stagione con la maglia del Milan, 16 presenze ed 1 assist vincente all’attivo.