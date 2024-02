‘Colpo’ Champions del Napoli: più di 77 milioni

Colpo Champions per il Napoli: sono in arrivo più di 77 milioni di euro per gli azzurri. Grazie a questi soldi De Laurentiis potrà fare un gran mercato

Il Napoli mette a segno un gran ‘colpo’ Champions: il club di Aurelio De Laurentiis incassa più di 77 milioni, una cifra mostruosa se si pensa che solo con questi soldi potrebbero essere comprati un paio di giocatori importanti sul calciomercato.

Chissà se il patron deciderà di reinvestire i soldi incassati per rinforzare la rosa azzurra. Probabilmente sì, considerando che la prossima estate ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa partenopea. A partire dalla guida tecnica, passando poi per la squadra con Zielinski e Osimhen che andranno via e altre situazioni in via di valutazione.

Denaro fresco nelle casse azzurre che fanno capire l’importanza di giocare certe partite. I conti finali sono stati fatti in questi giorni ed è emersa questa incredibile cifra per il Napoli. Ma cosa sono questi fantomatici 77 milioni, paragonabili alla cessione di un super big, e da dove provengono?

Napoli, De Laurentiis gongola: più di 77 milioni dalla Champions

Si tratta della cifra che gli azzurri prenderanno per la propria cavalcata nella scorsa Champions League. Quella conclusa, per la prima volta nella propria storia, ai quarti di finale. E chissà cosa sarebbe successo se gli uomini di Spalletti fossero riusciti a superare lo scoglio Milan e arrivare in semifinale o addirittura finale. Un vero peccato, perché oltre all’ambizione e i traguardi sportivi, ci sono anche quelli economici.

Più del Napoli, tra i club italiani, hanno fatto Milan e Inter arrivate rispettivamente in semifinale e in finale. I rossoneri hanno incassato oltre 85 milioni di euro, mentre sul gradino più alto del podio ci sono i nerazzurri con ben oltre 101 milioni di euro ricevuti.

La super cifra che mostra, se ancora ci fosse il bisogno, quanto sia importante giocare la Champions League. Basti pensare che la Juventus che l’anno scorso si era fermata ai gironi ha preso oltre 56 milioni.

Tra l’altro la nuova competizione permetterà di avere guadagni ancora maggiori solo per partecipare alla prima fase. Sarebbe vitale cercare di arrivare tra le prime quattro. Intanto Aurelio De Laurentiis gongola e con la cifra appena incassata può sicuramente iniziare a progettare qualche colpo di mercato per la prossima estate.