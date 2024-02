Frecciata incredibile, c’entra il cartellino blu: “Giocheranno in sei”

Caos e polemiche per la notizia del cartellino blu: reazione furiosa dei tifosi per il post provocatorio dell’ex giocatore

Nel regolamento del gioco del calcio potrebbe esserci molto presto una clamorosa novità. Di variazioni, grandi o piccole, ne abbiamo viste tante di anno in anno, come la recente introduzione del fuorigioco semi-automatico o del numero di sostituzioni. Quella che sta per arrivare però è davvero rivoluzionaria.

L’idea dell’espulsione temporanea, un argomento caldo da tantissimi anni, è finalmente realtà con l’arrivo del cartellino blu, già pronto per la sperimentazione. La data chiave è il prossimo 2 marzo: a Glasgow si terrà il solito Congresso Generale annuale dell’IFAB e sarà l’occasione per un’introduzione ufficiale.

Stando alle ultime indiscrezioni, verrà provata per la prima volta nella prossima edizione della FA Cup come territorio di sviluppo primordiale. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo causando inevitabilmente tante discussioni sui social. A scatenarle, in alcuni casi, sono stati anche calciatori o ex, e fra le opinioni più polemiche c’è quella di Mesut Ozil. Che non si è risparmiato nel lanciare una mirata e provocatoria frecciatina all’Atletico Madrid.

Ozil provoca i tifosi dell’Atletico Madrid

Un anno fa Ozil ha deciso di ritirarsi a soli 34 anni dopo una carriera straordinaria fra Real Madrid e Arsenal. Oggi, in attesa di novità sul suo progetto legato al mondo dei videogiochi, è molto attivo sui social e in particolar modo su X. E il suo ultimo post, legato proprio al cartellino blu, ha fatto impazzire i tifosi di Madrid: in senso positivo per quelli del Real, in negativo per quelli dell’Atletico.

La squadra di Simeone, che Ozil ha affrontato tante volte nel corso delle sue tre stagioni al Real, è da sempre nota per essere una squadra “aggressiva” e di temperamento, sia nei falli di gioco che nelle proteste. “Quindi l’Atletico Madrid giocherà solo con 6 giocatori?“, ha scritto l’ex trequartista tedesco. Oltre 13 milioni di visualizzazioni, 6mila commenti e una serie infinita di citazioni, repost e mi piace. Insomma, se l’obiettivo di Ozil era quello di provocare reazioni possiamo dire che ci è riuscito alla grande. Fra le risposte tantissimi tifosi dell’Atletico ovviamente, risentiti dalle sue parole.

Probabilmente l’ex Blancos si riferisce alla tendenza dei giocatori dei Colchoneros alle proteste per le decisioni arbitrali, da sempre un vero e proprio marchio di fabbrica dei ragazzi di Simeone. Il cartellino blu, infatti, oltre che per i falli di gioco, potrebbe essere utilizzato anche per sanzionare quei giocatori che esprimono il loro dissenso con il direttore di gara in maniera poco educata.