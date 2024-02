Non solo Inzaghi, altro esonero deciso, pronto il sostituto

Un nuovo allenatore è pronto pronto a tornare in panchina. Un esonero sembra essere ormai deciso e c’è un tecnico in pole position. Naturalmente tutto può succedere.

E’ tempo di ritornare in campo per un allenatore. Il tecnico sta trascorrendo ormai diverso tempo fuori dal campo ed ora ha tanta voglia di ritornare in panchina per dimostrare di essere ancora un tecnico in grado di poter ambire a traguardi di alto livello.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, un club di Serie B è pronto ad affidare la panchina ad un nuovo allenatore dopo l’esonero del tecnico. Sono in corso le riflessioni del caso e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.

Serie A: si cambia in panchina, ecco chi arriva

In passato il tecnico in più di un’occasione è stato accostato a diverse squadre, ma il tecnico non ha mai accelerato il suo ritorno in campo per cercare di trovare la giusta squadra. Ora sono in corso tutte le riflessioni del caso per capire se alla fine l’esperienza potrebbe essere quella ideale per ritornare in campo. Naturalmente fino a quando non si ha l’ufficialità può accadere di tutto e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Lecco starebbe valutando il profilo di Dionisi per la panchina. Difficile in questo momento ipotizzare se si arriverà oppure no alla fumata bianca visto che ci sono anche altri nomi in corsa e il tutto sarà sciolto di certo nelle prossime ore.

La speranza del Lecco è quella di arrivare alla salvezza e il nome di Dionisisi candida ad essere quello giusto per invertire la rotta. Di Nunno ci pensa ed è chiamato a decidere anche se aprire o no un nuovo ciclo da subito e non dover aspettare la prossima stagione.

Il Lecco pensa a Liverani

Il nome in pole position per la panchina del Lecco è quello di Dionisi. Le decisioni definitive saranno fatte nelle prossime ore considerando che la società non ha ancora sciolto nulla. Vedremo cosa accadrà e se alla fine si punterà sull’ex centrocampista oppure assisteremo ad un passo indietro e ad un profilo diverso da questo.