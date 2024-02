Napoli nel caos, ultimatum a De Laurentiis: cosa sta succedendo

Le ultime esternazioni del presidente azzurro in conferenza hanno alzato un polverone: ecco di cosa è accusato

In casa Napoli non si riesce a trovare pace. E stavolta le polemiche non sono legate ai deludenti risultati in campo né alle controverse vicende contrattuali che hanno condito l’inizio di stagione. Stavolta nella bufera ci è finito il presidente Aurelio De Laurentiis, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa.

Come noto, De Laurentiis ha tenuto una lunga conferenza stampa nella giornata di mercoledì 7 febbraio. Nell’incontro coi giornalisti, il patron azzurro si è sottoposto ad una serie di domande alle quali ha risposto cercando di far luce su tutto ciò che non ha funzionato nel periodo post-scudetto.

L’imprenditore romano si è preso la completa responsabilità degli errori commessi, partendo dalla sua decisione di liberare Luciano Spalletti al termine della cavalcata trionfale della scorsa stagione.

De Laurentiis ha spiegato che Spalletti gli chiese espressamente un periodo di riposo e che lui non se la sentì di negarglielo per riconoscenza all’ottimo lavoro svolto dal tecnico nel capoluogo campano.

Un fatto interpretato da molti in buona fede, anche perché il presidente azzurro non avrebbe avuto interesse alcuno a liberarsi di un allenatore di tale spessore. Tra gli addetti ai lavori, tuttavia, c’è anche chi pensa che De Laurentiis abbia praticamente esonerato l’ex Roma e Inter.

Napoli, De Laurentiis e il ‘caso Spalletti’. Il parere di Sandro Sabatini è netto

Ci riferiamo al noto volto di Mediaset Sandro Sabatini. “Di fatto è stato un esonero“, ha affermato il giornalista nel corso di un suo intervento a Radio Radio. “Hai vinto lo scudetto, dici di amare questa piazza, perché te ne vuoi andare? Lui risponde perché sono stanco. Va bene, ciao. Esonero, di fatto”, ha aggiunto, ricostruendo a modo suo la conversazione che ha portato al divorzio tra Spalletti e il club azzurro.

“Lo dico con rispetto, ma se De Laurentiis non si dà un calmata… Così nessun allenatore vuole andare a Napoli. Il procuratore di Thiago Motta glielo ha detto chiaramente”, ha osservato in conclusione Sabatini.

Insomma, la teoria del giornalista sembrerebbe avvicinarsi parecchio a quella di una parte di tifosi del Napoli. Tifosi convinti che De Laurentiis non abbia cercato di convincere Spalletti a restare al Napoli perché è convinto di poter rinunciare a chiunque, nonché spesso propenso a volersi liberare di figure che rischiano di oscurare la sua luce.