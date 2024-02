Niente Napoli, c’è già la data del rinnovo

In casa Napoli si pensa al futuro, in particolare al nuovo tecnico. Le ultime indicazioni sembrano escludere un possibile candidato.

Siamo ormai nel girone di ritorno di Serie A e le squadre – oltre a provare a raggiungere i propri obiettivi – iniziano a pianificare il futuro. Club che hanno calciatori e tecnici in scadenza fanno le opportune valutazioni, cercano di trattenere i propri gioielli e allo stesso tempo decidono chi invece mandar via. Funziona cosi nelle big, ma anche nelle ‘piccole’ del nostro campionato.

Una delle squadre più deludenti in questa stagione è sicuramente il Napoli campione d’Italia. La società di Aurelio De Laurentiis non è riuscita a ripetersi, gli azzurri vogliono concludere la stagione nel migliore dei modi e poi pensare al futuro. In primis il patron azzurro vuole ripartire da un nuovo allenatore, ci sono vari candidati in lista e De Laurentiis sta valutando l’opzione migliore per una piazza ‘calda’ come Napoli.

Il sogno resta Antonio Conte, De Laurentiis sonda il terreno da tempo, ma è una soluzione tutt’altro che facile. Da Conte ad altre opportunità più sostenibili, nelle ultime ore si è discusso molto di Pioli e inoltre sono nati diversi rumors in queste settimane, una però potrebbe essere esclusa nei prossimi giorni. Il tecnico sembra vicino alla firma del nuovo contratto.

Si è discusso del suo possibile approdo al Napoli nelle ultime settimane e si è parlato anche di Fiorentina e Monza, ma Alberto Gilardino è vicino al rinnovo di contratto con il Genoa, la società è molto soddisfatta del suo lavoro e l’ex calciatore del Milan sta più che bene in quel di Genoa.

Calciomercato Napoli, sfuma un obiettivo per la panchina

Il club ligure – già costretto a rifiutare gli assalti per Gudmundsson – vuole blindare il suo tecnico e l’accordo sarebbe piuttosto vicino. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira il Genoa e Alberto Gilardino continueranno insieme, è vicino il rinnovo di contratto fino almeno al 2026 o anche fino al 2027.

Il club neopromosso sta disputando finora un’ottima stagione, il Genoa è a ridosso della parte sinistra della classifica, ha messo in mostra diversi giovani talenti e non ha risentito della cessione a gennaio di Dragusin, venduto a inizio 2024 al Tottenham, per circa 30 milioni di euro. Il club è soddisfatto del lavoro del tecnico e Gilardino è destinato quindi alla permanenza in Liguria. Niente Napoli per lui e rinnovo di contratto a breve, si defila uno dei papabili per la panchina azzurra del prossimo anno.