Osimhen-Napoli, che mazzata per ADL: ora diventa dura

Il futuro di Victor Osimhen è un vero mistero. L’addio al Napoli appare ogni giorno più probabile, occhi sul nigeriano.

Victor Osimhen è stato l’uomo chiave della scorsa stagione in casa Napoli. Capocannoniere della serie A, decisivo in diversi match, il bomber ha trascinato gli azzurri alla vittoria dello scudetto, un titolo che mancava da ben 33 anni. Ora – dopo solo metà stagione da quel straordinario trionfo – sono cambiato davvero tante cose.

Il Napoli è fuori dalla lotta scudetto, o meglio non vi è mai entrato. Il cambio tra Luciano Spalletti e Rudi Garcia è stato traumatico e ormai gli azzurri hanno come obiettivo primario quello di limitare i danni, la priorità ora è conquistare un posto nelle prime quattro. Il club partenopeo ha anche gli Ottavi di Champions contro il Barcellona e un’eventuale vittoria potrebbe portare la qualificazione ai Mondiali per club del 2025, ma manca ancora molto.

Intanto il Napoli ha giocato queste settimane privo di Osimhen, l’attaccante è impegnato con la sua Nigeria e gli azzurri hanno alternato Raspadori e Simeone, a dire il vero con scarsi risultati. L’assenza di Victor si sente, ma c’è la sensazione che questi saranno comunque gli ultimi mesi dell’attaccante in azzurro.

Osimhen ha anche rinnovato con il Napoli, ma il giocatore sembra pronto a lasciare, a fine anno il Napoli attende il pagamento della clausola di 130 milioni di euro, ma non sarà facile trovare acquirenti.

Quello che mesi fa poteva sembrare una formalità ora non è cosi semplice: trovare un acquirente che paghi la clausola di Osimhen non sarà facile, soprattutto visto l’annata difficile e l’attaccante che non è letale come lo scorso anno. Una concorrente si sarebbe tirata indietro nelle ultime ore, stiamo parlando dell’Arsenal pronta a chiudere in estate per Toney del Brentford, un acquisto in cui i Gunners credono molto.

In estate l’affare si potrebbe chiudere. L’Arsenal era uno dei club con Osimhen nel mirino, ma ora gli inglesi sembrano avere altre intenzioni; trovare squadre che paghino la clausola di Victor ora non è semplice.

Napoli, occhio alla clausola di Osimhen

Sul calciatore c’è il PSG, ma la società di Al Khelaifi cerca soprattutto un sostituto di Mbappe e occhio quindi a un possibile assalto a Rafa Leao. Rafa in pole e poi nell’eventualità Osimhen sul quale c’è anche il Chelsea; i Blues non disputeranno la Champions neanche il prossimo anno e la società vive un momento storico complicato, potremmo dire è una polveriera.

C’è infine l’opzione Arabia Saudita, ultima chance per il Napoli di ricevere il pagamento della clausola; molto dipenderà li’ da Osimhen e dalla decisione di lasciare o meno il calcio europeo. De Laurentiis attende novità, magari il prima possibile.