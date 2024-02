Pioli al Napoli, annuncio esplosivo alla radio

La stagione del Napoli non ha mantenuto le aspettative e il club ha già avuto due tecnici. Il futuro di Mazzarri appare segnato.

Il suo approdo sulla panchina del Napoli era stato accolto in maniera positiva, i tifosi speravano in una sorta di riequilibrio dopo la parentesi disastrosa di Rudi Garcia, ma la realtà sembra davvero ben diversa. Neanche Walter Mazzarri è riuscito a risollevare questo Napoli ed anzi gli azzurri sembrano ancora in costante difficoltà.

Mazzarri proverà a concludere la stagione al meglio, fare bella figura (e magari un’impresa) in Champions contro il Barcellona e soprattutto raggiungere l’obiettivo stagionale, ovvero almeno il quarto posto in classifica e di conseguenza la qualificazione Champions. Poi – a meno di clamorose quanto improbabili sorprese – Mazzarri dirà addio e si ripartirà con un nuovo importante ciclo.

In queste settimane sono stati fatti tanti nomi per la panchina del futuro degli attuali campioni d’Italia. Il sogno di De Laurentiis è Antonio Conte, il tecnico ci ha provato in tutti i modi ma al momento l’allenatore pugliese ‘mantiene botta’ e valuta altre soluzioni; da Palladino a Thiago Motta senza dimenticare la sorpresa Farioli, tanti sono stati accostati al club azzurro e tra questi c’è anche l’attuale allenatore del Milan Stefano Pioli, in rottura suo malgrado con il club rossonero. Più volte Pioli ha dichiarato di stare bene al Milan, il tecnico campione d’Italia due anni fa vive quasi da separato in casa con i tifosi che gridano costantemente a un cambio in panchina.

Cosi potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena, Conte al Milan e Pioli sulla panchina del Napoli, opzione che il giornalista Franco Ordine considera molto interessante. Ordine è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo ed ha lanciato la bomba riguardo il possibile approdo di Pioli a Napoli.

Napoli-Pioli, la sentenza in diretta spiazza tutti

“Mi immagino Pioli al Napoli, lui è un’aziendalista convinto e dà grande equilibrio e serenità”. Per il giornalista, l’opzione Pioli è piuttosto positiva. Il tecnico diventa uno dei papabili alla panchina azzurra.

Ordine ha chiarito che considera Pioli un opzione molto intrigante per il club partenopeo, un tecnico capace di convivere anche con un patron fumantino come De Laurentiis. Allo stesso tempo – anche abbastanza a sorpresa – il giornalista non ha chiuso alla permanenza di Pioli al Milan: “Ha ancora un anno di contratto e con un gran finale di stagione non è da escludere una sua permanenza”, la chiosa finale sul tecnico.