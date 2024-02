Affondo Napoli: De Laurentiis vede gli agenti per chiudere

Aurelio De Laurentiis adesso ha fretta di chiudere l’affare, affondo decisivo del Napoli. Il patron azzurro incontra gli agenti per la fumata bianca

Affondo decisivo di Aurelio De Laurentiis che adesso ha fretta di chiudere l’affare. In casa azzurra la prossima estate si vedrà una nuova rivoluzione e ci sono poche certezze. Definiti gli addii di Zielinski (certo) e Osimhen (quasi certo), c’è da pensare agli altri big della rosa.

Perché perderne un altro sarebbe forse troppo anche per una squadra abituata alle rivoluzioni, i tifosi non perdonerebbero al patron azzurro un affronto così grande. Ecco perché l’idea di De Laurentiis è di blindare e ripartire da Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, pur tra alti e bassi, riesce ad essere decisivo con una giocata, basta un niente per accendersi come dimostrato contro il Verona. Il classe 2001 guadagna ancora 1,4 milioni di euro l’anno, ovvero la cifra stabilita alla prima e fin ora unica firma col Napoli, quella arrivata nell’estate 2022 da autentico sconosciuto. Probabilmente non c’è un altro giocatore al mondo ad essersi meritato un rinnovo con significativo ritocco dell’ingaggio che fin qui non è ancora arrivato.

Nel corso della conferenza della settimana scorsa, il patron azzurro aveva affrontato l’argomento dichiarando: “Ho sentito gli agenti di Kvara qualche mese fa, comunicandogli la mia decisione di prolungare il contratto. Mi hanno risposto di non preoccuparmi e che ne avremmo parlato a fine stagione, lui sta bene al Napoli e non c’è fretta”.

Non ci sarebbero problemi, al momento, ma una certa ansia negli ultimi giorni sembra esser venuta anche al patron azzurro.

De Laurentiis ora ha fretta, fissato incontro con gli agenti di Kvaratskhelia

Se non altro per le tanti voci che stanno circolando, alcune che vedono Kvara in pressing per il rinnovo ad una cifra importante, altrimenti è pronto a lasciare il capoluogo campano. Voci smentite da molti addetti ai lavori, ma probabilmente al patron azzurro una certa preoccupazione è venuta. Perché, come riferito da Il Mattino, De Laurentiis adesso ha fretta e avrebbe deciso di incalzare gli agenti del georgiano per chiudere quanto prima.

De Laurentiis vuole blindare il giocatore per non correre brutti scherzi. Diversi club esteri sarebbero pronti a tentarlo, e ADL non vuole lasciare nulla di intentato. Ecco perché le parti presto si incontreranno per definire il tutto: l’incontro con gli agenti dovrebbe avvenire intorno a fine aprile. La cosa che sembra essere certa è che Kvara sarà al centro del progetto del nuovo Napoli.