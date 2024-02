Clamoroso Chiesa: lascia la Juve ma rimane in A

Un’improvvisa indiscrezione di mercato fa tremare i tifosi della Juventus. Protagonista Federico Chiesa, ecco tutti i dettagli

La Juventus deve iniziare a guardarsi le spalle, uno dei suoi top player è finito nel mirino di un’altra squadra che milita in Serie A: Federico Chiesa potrebbe dire addio a fine stagione.

L’attaccante italiano aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi. Nelle prime uscite in Serie A, infatti, lui e Dusan Vlahovic avevano timbrato con regolarità, salvo poi subire una lieve flessione di rendimento.

Il serbo è riuscito a recuperare la forma migliore, segnando con continuità e trascinando i bianconeri nel duello scudetto contro l’Inter. Chiesa, invece, ha dovuto fare i conti con i continui acciacchi che nell’ultimo mese lo hanno spesso tenuto fuori dal rettangolo verde.

I continui infortuni, il rendimento altalenante e il contratto in scadenza nel giugno 2025 pongono la Juventus e Chiesa in una situazione piuttosto complicata. Le due parti, infatti, hanno provato a discutere sull’eventuale prolungamento di contratto, ma ad oggi non è stato trovato un accordo che soddisfacesse entrambi.

L’apporto limitato del 7 bianconero, unito alle esplosioni di Yildiz e Soulè potrebbero spingere l’ex Fiorentina lontano dalla Juventus. Nel corso dell’ultima estate si era parlato di club esteri, tra cui il Liverpool, ma gli scenari potrebbero cambiare radicalmente.

Dopo la chiusura dell’ultima estate, al termine della stagione Chiesa potrebbe lasciare la Juventus ma non la Serie A. Secondo le indiscrezioni, infatti, il Milan potrebbe rappresentare una nuova pagina per il figlio d’arte.

Chiesa via dalla Juve: un club di Serie A lo punta

Con ogni probabilità, infatti, il Diavolo cambierà tecnico a fine stagione e tra i candidati figura anche Antonio Conte, figura ritenuta ideale per rilanciare le quotazioni dei rossoneri. Per accettare la proposta del Milan, però, l’allenatore salentino chiede l’acquisto di alcuni calciatori presenti nella sua lista e tra questi figurerebbe anche Chiesa.

L’arrivo di Conte al Milan potrebbe essere la soluzione ideale per il prosieguo della carriera di Chiesa che, andando via in estate, permetterebbe alla Juventus di monetizzare la cessione prima della scadenza del contratto.

Al momento un approdo di Chiesa in rossonero sembra ancora molto lontano dalla realizzazione, ma se Antonio Conte dovesse accettare la corte del Diavolo potrebbe arrivare una repentina accelerata per strappare l’attaccante alla Juve.

