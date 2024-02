“Doppio colpo”: Napoli show, Juve e Milan messe ko

De Laurentiis è pronto a stupire i tifosi del Napoli: doppio affare per l’estate, Juve e Milan restano a mani vuote

L’estate scorsa il Napoli ha vissuto mesi decisamente delicati, successivi ad una stagione strepitosa coincisa con la conquista dello Scudetto. L’addio di Spalletti ed un gruppo quasi svuotato dall’impresa tricolore hanno portato gli azzurri a vivere una stagione molto più complicata da qualche mese a questa parte.

De Laurentiis ha ammesso i suoi errori estivi, in primis quello riguardante la scelta dell’allenatore. Non vi è dubbio che Rudi Garcia sia stato un errore bello grosso a cui il patron dei campioni d’Italia in carica ha rimediato – con colpevole ritardo – richiamando uno degli idoli dei tifosi partenopei, chiamato a traghettare il Napoli verso un positivo finale di stagione.

Walter Mazzarri si è rimesso in gioco e sta dando il massimo per lasciare un buon ricordo a fine anno. Proprio così, l’attuale allenatore azzurro è destinato a lasciare spazio ad un grande nome: da Conte a Thiago Motta, Italiano e De Zerbi, sono tanti i profili accostati alla società campana.

Tutto da definire, De Laurentiis sta lavorando sottotraccia per potenziare un gruppo che in estate vedrà certamente gli addii di Zielinski e Osimhen. Ma in entrata il numero uno di casa Napoli ha in mente un doppio colpo da sogno che potrebbe lasciare l’amaro in bocca a Milan e Juventus in vista del prossimo anno.

Un doppio colpo notevole che rinforzerebbe il Napoli sia in difesa che in attacco. Il piano di De Laurentiis non piacerà alle dirigenze di Juventus e Milan: occhi in Serie A per due gioielli in primo piano sul taccuino delle grandi rivali.

A parlarne è Emanuele Cammaroto ai microfoni di ‘NapoliMagazine’. In primis Joshua Zirkzee, tallonato dal Milan che cerca disperatamente un grande attaccante per la prossima stagione.

Il bomber olandese piace a tanti grandi club europei ma i rossoneri – che potrebbero puntare anche a Thiago Motta – rischiano la clamorosa beffa. Il post Osimhen sarebbe dunque l’ex Bayern Monaco: ed il ‘Diavolo’ a bocca asciutta.

Altro che Juve e Milan: De Laurentiis si prende Zirkzee e Calafiori

I contatti con l’entourage della giovane punta sono stati avviati: De Laurentiis lo vorrebbe al centro del nuovo progetto. E la Juve? La beffa che De Laurentiis sarebbe pronto a servire al grande ex Giuntoli riguarderebbe Riccardo Calafiori, altra gemma che sta mostrando un talento notevole con la maglia del Bologna.

Centrale difensivo o terzino sinistro, un jolly che fa gola alla società torinese da mesi: ma il sorpasso di De Laurentiis pare essere davvero dietro l’angolo.