Mazzarri esonerato subito: nuovo ribaltone Napoli

Brutta sconfitta in casa Napoli e momento piuttosto difficile. Gli azzurri continuano a stentare, la stagione appare compromessa.

Nell’ultimo turno di Serie A, il Napoli ha perso di misura a San Siro. Una sconfitta per 1 a 0 con i partenopei che non sono mai stati realmente pericolosi. L’ennesima, peraltro, in un big match stagionale a dimostrazione che questa squadra è davvero una ‘lontana parente’ di quella che mesi fa trionfò riportando in città il terzo storico scudetto.

La scelta Rudi Garcia a inizio stagione si è rivelata un boomerang, ma con l’arrivo di Mazzarri le cose non sono migliorate. Anzi. Il club azzurro fatica a segnare, il tecnico cambia costantemente modulo, ma senza che questo funzioni realmente. Il 3-5-1-1 proposto nei primi 45 minuti di San Siro è stato fortemente oggetto di critica, una squadra predisposta per difendere ma che ha subito un gol con il Milan in porta con 3 semplici passaggi. E 0 tiri in porta per la maggior parte del match.

La più grande occasione del Napoli contro il club di Pioli – costretto tra l’altro a una difesa ai minimi termini – è arrivata grazie ad un cross di Lindstrom e con il giovane Simic che ha sfiorato l’autogol, colpendo il suo palo. Insomma questo Napoli non convince, i cambi ancora meno: l’ingresso tardivo di Lindstrom e ancora peggio quello di Ngonge, entrato solo all’88 minuto. Tanti errori e ora la zona Champions dista ben 7 punti con l’Atalanta che continua a vincere e convincere; per il Napoli c’è il rischio addirittura di non giocare in Europa, uno dei vanti di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, i tifosi invocano l’esonero di Mazzarri

Difatti se con Garcia le cose andavano male, con Mazzarri sembrano andare molto peggio ed è questo che lascia spiazzati. Il tecnico non ha mai trovato il ‘bandolo della matassa’ e sembra in confusione totale, anche in conferenza le sue dichiarazioni lasciano perplessi e i tifosi chiedono l’esonero, il secondo per la panchina azzurra in questa stagione. I tweet che vanno in questa direzione sono molti e c’è da capire cosa accadrà nei prossimi giorni.

De Laurentiis ha già annunciato che a fine stagione ci saranno tanti cambiamenti, sicuramente ci sarà un nuovo tecnico, ma non ha alcuna intenzione di cambiare ora. Almeno questa è la sua idea perchè gli azzurri rischiano di restare fuori da tutto e ora il doppio impegno di Champions contro il Barcellona sembra essere uno dei pochi obiettivi rimasti in questa stagione. Occhio al futuro di Mazzarri, nel prossimo turno c’è il Genoa e un’ulteriore batosta potrebbe portare a un clamoroso ribaltone. Il futuro del tecnico resta in bilico.