Meret lascia Napoli ma rimane in Serie A: destinazione a sorpresa

La complicata stagione che sta vivendo al Napoli starebbe portando Alex Meret a valutare seriamente la possibilità di lasciare gli azzurri nel prossimo calciomercato estivo.

A conferma di queste voci le ultime incredibili indiscrezioni che parlerebbero di una pista più che percorribile che vedrebbe il portiere dei campioni d’Italia andare via per firmare con una storica rivale di Serie A.

Da capire quanta percentuale di realizzazione ci sia dietro quest’operazione, ma l’impressione è che sia più alta di quanto effettivamente ci possa immaginare considerato anche l’ottimo rendimento che sta avendo in questa stagione Gollini, che se dovesse continuare così meriterebbe senza ombra di dubbio la conferma.

Napoli, Meret via in una rivale: le ultime

Il futuro di Alex Meret potrebbe non essere a Napoli a partire dalla prossima stagione. Stando infatti a quanto trapelato nelle ultime ore, complice anche lo scarso rendimento avuto in questo campionato, il portiere scuola Udinese potrebbe essere messo alla porta in estate da De Laurentiis per risparmiare qualcosa che possa eventualmente finanziare un altro colpo.

Già nell’estate dell’anno dello scudetto si vociferava di un’addio di Meret, ma l’impressione è che adesso non siano semplici voci, anche perché parrebbe essere concreto l’interesse di una storica rivale del Napoli in Serie A nei confronti del portiere azzurro.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, considerato il flop in porta di questa stagione, Rui Patricio e Svilar difficilmente verranno confermati, motivo per il quale la Roma avrebbe iniziato a valutare seriamente il profilo di Alex Meret come uno di quelli al quale affidare le chiavi della difesa giallorossa a partire dalla prossima stagione.

Meret verso Roma? Ecco quanto il Napoli potrebbe incassare

Le strade fra Meret ed il Napoli potrebbero dividersi la prossima estate, ma quanto potrebbe guadagnare De Laurentiis dall’uscita del portiere classe ’97 pagato nell’estate del 2019 la bellezza di 26 milioni di euro? Zero. Niente.

Sì, perché Alex Meret è in scadenza con il Napoli il prossimo 30 di giugno, e qualora l’interesse della Roma dovesse concretizzarsi l’estremo difensore friulano potrebbe essere libero di firmare qualunque tipo di pre-contratto con i giallorossi.

Meret-Napoli, addio inevitabile: ecco perché

Interesse dalla Roma o no, a fine stagione le strade di Meret e del Napoli erano destinate a separarsi.

Considerato il suo scarso rendimento rispetto a quello di Pierluigi Gollini, De Laurentiis avrebbe deciso di premiare l’ex Atalanta, confermandolo, mettendolo invece all’uscio della porta proprio Meret, che a questo punto potremmo definire il “sacrificato” della dirigenza per creare spazio all’interno del gruppo squadra ad Elia Caprile, quest’anno in prestito all’Empoli.